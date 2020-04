Dankzij een klein detail slaagde de Amerikaanse oud-tennisser erin om de dominantie van Becker te doorbreken. Een heerlijke anekdote over Agassi, die deze week 50 werd.

Drie jaar lang piekerde Andre Agassi erover wat hij aan zijn eigen spel moest veranderen om zijn rivaal Boris Becker te kloppen. In de seizoenen van 1988 en 1989 kwamen de twee elkaar drie keer tegen, en drie keer won de Duitser.

Het keerpunt kwam er op het hardcourttoernooi van Indian Wells in 1990. 'Becker had me drie keer geklopt omdat hij een opslag had die het tennis nog nooit eerder had gezien', vertelde Agassi jaren later aan de media.

'Ik bekeek urenlang tapes van hem en toen begon ik te beseffen dat hij een vreemde tik had met zijn tong. En nee, dat is geen grapje.'

De Amerikaan legde uit dat Becker steevast het puntje van zijn tong uitstak net voor hij de bal opgooide bij zijn service. Ging zijn tong naar links, dan serveerde hij breed; bleef-ie in het midden dan kwam de opslag centraal.

Het bleek een revolutionaire ontdekking. In de elf volgende confrontaties tussen de twee, kon Becker nog slechts één keer winnen (de halve finale van Wimbledon in 1995).

Oktoberfest

Heel die tijd was Agassi's grootste probleem: discretie. 'Het moeilijkste was niet om zijn service te retourneren', zei Agassi. 'Het moeilijkste was om hem niet te tonen dat ik het wist. Dus moest ik aan de verleiding weerstaan om heel de match zijn opslag te lezen en koos ik de momenten waarop ik die informatie ging gebruiken.'

'Ik kon zijn opslagspel eigenlijk winnen wanneer ik wou, maar ik wilde vermijden dat hij zijn tong niet meer uit zijn mond zou steken.'

Becker stopte met tennissen zeven jaar vóór Agassi. Toen vond de Amerikaan de tijd rijp om hem zijn geheim te vertellen. 'Ik vertelde het Boris op een Oktoberfest. We dronken een pint en ik kon niet laten om hem te zeggen wat hij telkens deed met zijn tong. Hij viel van zijn stoel.'

'Hij zei: "Ik ging telkens naar huis en zei tegen mijn vrouw: het is alsof die kerel mijn gedachten kan lezen. Wist ik veel dat je eigenlijk mijn tong aan het lezen was".'

