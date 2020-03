Het ene na het andere tennistoernooi wordt afgelast. Wat moet de tenniswereld en meer bepaald onze Belgische tennissters dan ondertussen doen?

Het coronavirus heeft de sportwereld lam gelegd. Zo ook dus het tenniscircuit. De WTA, de Women's Tennis Association, had al alle toernooien tot 2 mei afgelast en met de aankondiging van het verplaatsen van Roland Garros naar 20 september zal er dus hoogstwaarschijnlijk geen bal geslagen worden tot minimum begin juli. Voor een groot deel van de tennissers en tennissters is dat een flinke streep door de rekening. Behalve voor de 'happy few' - de Federers, Nadals en Serena's van deze wereld - voor wie het grote geld van sponsorbedragen nog altijd naar hun bankrekeningen zal blijven vloeien, leven de meeste spelers en speelsters van het prijzengeld van de verschillende toernooien. 'Lang kan ik deze situatie niet volhouden', vertelt Greet Minnen (WTA 109) aan Sport/Voetbalmagazine. 'Ik ben een speelster dat nog maar net haar geld begint te verdienen. Ik sta nog niet in de Top 100 en ben vooral afhankelijk van het prijzengeld. Dat is mijn inkomst. Wat natuurlijk heel lastig is nu, aangezien er geen toernooien zijn en we toch onkosten hebben gemaakt. Vliegtickets, hotels en loon van de coach lopen natuurlijk wel allemaal op.'Hoeveel bedragen die onkosten dan? 'Een schatting van alle onkosten is ongeveer 200.000€ op een jaar. Ik wordt door Be Gold gesteund en heb nog wat reserve van een sponsor die mij de vorige jaren steunde, maar dat is allemaal niet veel.''Indian Wells heeft mij tussen de 5 en 6.000 € gekost'Alison Van Uytvanck (WTA 57), haar vriendin, die net op stoom aan het komen was met een halve finale op het WTA-toernooi van Lyon - dat haar 9.335 € opleverde - zit ongeveer in hetzelfde schuitje. 'De trip naar Indian Wells heeft mij tussen de 5 en 6.000 € gekost. Want van een mogelijke vergoeding weten we niets. Ik was direct na Lyon vertrokken naar Palm Springs, om dan daar toe te komen en na een half uur te horen krijgen dat het toernooi afgelast ging worden. Dan hebben we daar twee dagen getraind en zijn we naar Guadalajara vertrokken, want dat toernooi zou dan nog door gaan. Om daar ook dan te vernemen dat alles geannuleerd was.' 'Ik kan gelukkig op een bedrag van Snauwaert, mijn racketsponsor, rekenen, maar met Fila, mijn kledingsponsor, gaat het om een bonuscontract. Dus moet ik kunnen spelen. Maar ja, momenteel is het voor iedereen afwachten. Ik ben wel opgelucht om thuis te zijn, want als je de situatie met een week geleden vergelijkt, dan nu is het toch erger dan verwacht en moeten we voorzichtig zijn. Gelukkig zijn we in goede gezondheid, wat het belangrijkste is', besluit Van Uytvanck.Wat met Kim Clijsters ?Voor Kim Clijsters, die net aan haar tweede comeback is begonnen, is dit ook een lastige situatie. Niet financieel, want alleen al met haar 24.461.695 dollars aan prijzengeld kan zij normaal gezien tegen een stoot. Wel sportief. De 36-jarige Limburgse heeft namelijk matchritme nodig met amper twee gespeelde wedstrijden tot nu toe. Telkens in de eerste ronde tegen de Spaanse Garbine Muguruza in Dubaï en de Britse Johanna Konta in Monterrey. Maar van matchritme zal niet veel sprake zijn de komende weken en maanden. Hoe ze zich momenteel op het vervolg aan het voorbereiden is, is niet gekend, want haar manager, Bob Laes, wenste daar niet over te communiceren. 'Wij doen momenteel geen uitspraken over sport of whereabouts van onze cliënten', meldde Laes. 'Dat is een bijzaak geworden. Iedereen focust zich op het welzijn van hun familie en zichzelf. Hou het veilig.'Alison Van Uytvanck en Greet Minnen vonden het echter geen probleem om een tipje van de sluier op te lichten. 'We blijven wat lopen en krijgen materiaal van onze conditietrainer, die we dan in de garage zetten om zelf te trainen', vertelt Van Uytvanck. 'We gaan nergens naartoe, maar proberen wel onze conditie te onderhouden. Een tennistraining plannen we voorlopig nog niet , want we hebben sowieso nog zes à zeven weken de tijd.' 'Het is wel jammer, want ik was goed aan het spelen en in goede vorm, maar dit hebben we niet in de hand en moeten we accepteren. Hoe moeilijk het ook is. We zouden liefst zo snel mogelijk willen starten, maar eerst de situatie onder controle krijgen vooral', aldus de 25-jarige Grimbergse. 'Gelukkig kunnen Alison en ik samen trainen', voegt Greet Minnen eraan toe. 'We zitten ook in dezelfde situatie dus we begrijpen elkaar wel. En indien we dat wensen, kunnen wij als topsporters wel op onze club en op de federatie trainen. Maar wel alleen onder elkaar of met onze trainer.'Tennisles gevenElise Mertens (WTA 23), de Belgische nummer 1, postte wat beelden op haar Instagram om aan haar fans te tonen hoe ze in deze moeilijke tijden in vorm probeert te blijven. Met de hulp van haar hond. Of misschien toch niet helemaal... Want ja. Veel kan je momenteel niet doen, spijtig genoeg. De 24-jarige Amerikaan Noah Rubin (ATP 224) is wel met een idee op de proppen gekomen om het nuttige met het aangename te verenigen. En dus toch wat geld in het bakje te brengen. 'Ik zal de komende tijd in New York vertoeven. Bereid om wat tennislessen te geven, voor wie interesse toont. Laat het mij weten', schreef hij een tijdje geleden op zijn Twitteraccount nadat de ATP, de Association of Tennis Professionnals, besloten had de Tour minstens zes weken stop te zetten, tot eind april.'Ik heb er ook aan gedacht om tennisles te geven', laat Greet Minnen weten. 'Maar het is momenteel niet aan de orde. De gezondheid gaat voor en iedereen moet zoveel mogelijk afstand van elkaar houden. Naast het onderhouden van de conditie, wandelen we veel met onze hond Balto, die we dit jaar nog niet vaak gezien hebben, en proberen we te genieten van thuis te zijn.'De dagen zijn dus duidelijk anders geworden voor de tennissers, meestal vastgeklampt aan een strenge routine, door dit coronavirus. 'Ja, mijn dagen zijn anders dan normaal', bevestigt Alison Van Uytvanck nog. 'Ik probeer mij vooral zo veel mogelijk bezig te houden. Lezen, of misschien zelfs een of andere cursus volgen. Extra dingen leren kan nooit kwaad. Naast tennissen interesseren vliegtuigen mij eigenlijk heel veel. Daar lees ik wel veel over en bekijk ik ook veel over. Het is eens iets anders, nietwaar?', besluit ze met een grijns.