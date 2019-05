Acht jaar na haar tennispensioen heeft Justine Henin haar extreme perfectionisme ingeruild voor een meer ontspannen levensstijl. Gesprek met de viervoudige winnares van Roland Garros.

Een ontmoeting met Justine Henin doet mijmeren over de mooiste jaren uit het Belgische tennis. De Waalse won 41 toernooien - waaronder zeven grand slams - veroverde twee Mastertitels, werd in 2004 olympisch kampioen en was 117 weken lang de nummer 1 van de wereld. Achter de sportieve successen stond de boog echter jarenlang strak gespannen en eisten controledwang, sociaal isolement en keihard fysiek werk hun tol. Vandaag is de bijna 37-jarige Justine Henin een trotse moeder, een stralende zakenvrouw en een veelgevraagd tv-commentator. We ontmoeten haar in de Club Justine Henin in Limelette, een deelgemeente van Ottignies-Louvain- la-Neuve. Het is de plaats waar ze elf jaar geleden, tien dagen voor Roland Garros, haar afscheid aankondigde. Ze was 25 jaar oud en nummer één van de wereld.

