Roland Garros, de hoogmis van het gravelseizoen, is begonnen. De eer om het toernooi te openen was weggelegd voor Naomi Osaka, de nummer twee op de wereldranglijst en bestbetaalde vrouwelijke sporter ter wereld. De wedstrijd tegen de Roemeense Patricia Tig (WTA-63) was een lastige - Osaka won in twee sets met 6-4 en 7-6 - maar de eerste belangrijke zege op Roland Garros, die eerste van een toernooi, is binnen.Achteraf praatte ze nog even op het veld met een van de interviewers van het Franse tennistoernooi, maar daarna volgde windstilte. Geen persconferentie. Groot nieuws was het dan al niet, want ze had al eerder bekendgemaakt dat ze in Parijs niet zou gaan praten met de media. 'Ik heb vaak het gevoel dat mensen en dan vooral journalisten niets geven om de mentale gezondheid van atleten en dat is vooral het geval tijdens persconferenties', verklaarde de Japanse superster in een Instagrambericht. 'We krijgen voortdurend dezelfde vragen of krijgen opmerkingen om ons aan het twijfelen te brengen. Ik heb al veel spelers zien wenen tijdens zulke persmomenten en het idee van een persoon dieper duwen na een nederlaag of een slechte periode kan ik niet begrijpen.'Persconferenties zijn echter verplicht voor de tennissers. Eentje overslaan kan uitzonderlijk wel eens, maar bereidwillig nooit opdagen kan dure boetes opleveren tot 20.000 dollar of zelfs uitsluiting van het toernooi. Met dat laatste dreigt de organisatie van Roland Garros nu ook. En het kan nog erger, want ook haar plaats in de volgende grandslams kan in gevaar komen. 'Als de organisatie denkt dat ze gewoon kunnen blijven zeggen "ga naar de pers of er volgen boetes" en zo de mentale gezondheid van de atleten blijven negeren, dan moet ik eens goed lachen', gaat Osaka verder in het Instagrambericht. Als ze dan toch de boetes moet betalen, die op een heel toernooi samen 100.000 euro kunnen bedragen, dan hoopt de Japanse dat het wordt overgeleverd aan een organisatie dat zich bekommeren om mentale gezondheid.Matig op gravelHet is een mooie daad van Osaka om de nadruk te leggen op de mentale gezondheid van atleten. De 23-jarige Japanse staat ook bekend als een activiste, een topsporter die zich wil laten gelden buiten het tennis. Kijk maar naar haar haar strijd tegen racisme en voor Black Lives Matter tijdens de vorige US Open. Toen pronkte ze bij elke wedstrijd met een mondmasker waarop de naam van een slachtoffer van politiegeweld stond.Alleen lijkt deze zet met de persboycot eentje waarbij ze zichzelf overschatte. Veel bijval kreeg ze bijvoorbeeld niet van andere tennissers. Onder meer Iga Swiatek, Novak Djokovic en Rafael Nadal vertelden allemaal dat de pers nu eenmaal bij sport hoort. 'Zij hebben ons groot gemaakt. Zonder hen zouden we als sporters niet staan waar we nu staan', zei Nadal over de hele heisa. Zelfs Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen die zelf nog 18 maanden uit het tennis stapte om mentale problemen, ziet niets in de boycot van Osaka. 'Soms zijn de persconferenties hard, maar ik heb er nooit problemen mee gehad om vragen te beantwoorden of eerlijk te zijn met de journalisten.'Carrière op de helling?En natuurlijk valt haar beslissing ook niet goed bij de media. En dat kan vervelend zijn voor haar, want ze stond eigenlijk wel op een goed plaatje bij de wereldwijde journalisten. Daardoor kregen haar acties voor Black Lives Matter ook zoveel aandacht. Maar door de boycot is die relatie helemaal verzuurd. De pers ziet in de boycot nu vooral een uiting van haar onzekerheid op gravel. Het is niet haar favoriete ondergrond - zo raakte ze nog nooit voorbij de derde ronde in Parijs en won ze dit seizoen nog maar twee wedstrijden op de rode ondergrond - en dus denken ze dat ze ermee de kritiek wil tegenhouden die ze zeker zou krijgen tijdens het toernooi. De pers ziet het vooral als een zielige daad waardoor ze ook haar gebrek aan zelfvertrouwen laat zien op deze Roland Garros. Zo heeft Naomi Osaka met haar boycot dus kwaad bloed gezet in de tenniswereld. Haar mooie bedoelingen ten spijt, heeft ze voor een wig gezorgd tussen de spelers - want met Venus Williams en nog enkele anderen had ze ook medestanders - en moet ze op niet al te veel bijval meer rekenen bij de media. Bovendien kan ze ook sportief een serieuze kater overhouden aan haar beslissing. Als Roland Garros haar effectief schorst en ook de toegang bij de volgende grand slams haar ontzegd wordt, kan haar seizoen er nu al opzitten en kan ze ook nog eens een stevige val maken in het klassement, want vorig jaar won ze nog de US Open en ook dit seizoen was ze de sterkste in Australië op de Australian Open. Dat zouden dus allemaal punten zijn die ze zou verliezen. Of hoe een persboycot de stap te ver was voor Naomi Osaka.