De ATP Finals verhuizen na 12 jaar van Londen naar Turijn, maar achter de schermen van de Association of Tennis Professionals leidde Novak Djokovic een verbeten gevecht met voorzitter Chris Kermode. En Nole won.

De oude knieën en heupen van Roger Federer, Rafael Nadal of Andy Murray zullen het wellicht niet meer meemaken, maar in de herfst van 2021 is Turijn voor het eerst gastheer van de ATP Finals, waar de beste acht tennismannen onder elkaar uitvechten wie zich officieus wereldkampioen mag noemen.

...