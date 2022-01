Via sociale media heeft Novak Djokovic uitleg gegeven over de fout op zijn Australische inreisformulier en over zijn activiteiten na zijn vermeende positieve coronatest op 16 december. Uitvluchten waar je echter ernstige bedenkingen bij kunt maken. Een overzicht.

Zoals Novak Djokovic in zijn sociale mediabericht aanhaalt, woonde hij op 14 december een Euroleaguebasketbalmatch bij tussen Rode Ster Belgrado en FC Barcelona. In een volgepakte zaal kreeg hij een triomfantelijk onthaal, zat hij op de eerste rij om de spelers van de Rode Ster hevig aan te moedigen en ging hij achteraf met verschillende spelers op de foto - afwisselend met en zonder mondmasker op.

...

Zoals Novak Djokovic in zijn sociale mediabericht aanhaalt, woonde hij op 14 december een Euroleaguebasketbalmatch bij tussen Rode Ster Belgrado en FC Barcelona. In een volgepakte zaal kreeg hij een triomfantelijk onthaal, zat hij op de eerste rij om de spelers van de Rode Ster hevig aan te moedigen en ging hij achteraf met verschillende spelers op de foto - afwisselend met en zonder mondmasker op.Op zich is dat al opvallend: een maand voor de Australian Open (al was hij dan nog niet zeker dat hij er zou mogen deelnemen) als nummer één van de wereld het risico lopen om in een weer oplaaiende coronagolf zo'n drukbezet event te bezoeken. Zeker als je zelf niet gevaccineerd bent. Van mondmaskers en social distancing was er voor, tijdens en na die match (bij alle aanwezigen) bovendien weinig sprake.Volgens Novak Djokovic' verklaring hoorde hij later dat enkele 'enkele personen' positief hadden getest op het coronavirus na die basketbalmatch op 14 december. Dat klopt: op 16 december maakte FC Barcelona bekend dat Nigel Hayes-Davis, met wie Djokovic op de foto was gegaan, in quarantaine was gezet na een positief testresultaat.Lees verder onder de tweets.Djokovic nam naar eigen zeggen daarom op die 16e december een sneltest af, die negatief bleek. Maar om zeker te zijn, 'out of an abundance of caution' onderging hij ook een PCR-test. Volgens het officiële document om 13.05 uur, waarop het resultaat bekend was om 20.19 uur, diezelfde avond.Na die PCR-test woonde de tennisser, zonder mondmasker te dragen, in de namiddag een voorstelling bij van de nieuwe Servische postzegels met zijn beeltenis.Hoewel hij nog geen resultaat had van zijn PCR-test en een hoogrisicocontact had gehad, was dat voor Djokovic geen reden om zich dan al te isoleren. Meer zelfs: de dag erna, op 17 december, reikte The Djoker in het Novak Tennis Center van de Belgrado Tennis Foundation trofeeën aan een twintigtal kinderen uit, weer zonder mondmasker.Volgens Djokovic nam hij vooraf een (negatieve) sneltest af, maar wist hij dan nog altijd niet wat de uitslag van zijn PCR-test was. Dus weer het risico nemend om anderen mogelijk te besmetten. Pas de avond na die uitreiking in het Novak Tennis Center, op 17 december, zou de Serviër naar eigen zeggen te weten zijn gekomen dat hij positief had getest bij zijn PCR-test, op 16 december. Waarop hij dan in quarantaine zou zijn gegaan.Een vreemde uitleg, want op het document van de test staat, zoals al aangehaald: 'Date of result, 16.12.2022 20:19:56.'Dat komt overeen met de beëdigde verklaring die Djokovic en zijn advocaten hebben ingediend bij de Australische autoriteiten, waarop de Federal Court zich eerder deze week baseerde om de annulering van zijn visum te schrappen. Op dat document staat letterlijk: 'Op 16 december 2021 ben ik getest en gediagnosticeerd met SARS-CoV-2 (COVID).' Het Australische ministerie van Binnenlandse Zaken is deze discrepantie (officiële uitslag op de avond van 16 december - Djokovic die pas de avond van de 17e december het resultaat vernam) nu aan het onderzoeken. Als hij valse informatie zou hebben verschaft, riskeert hij een gevangenisstraf van vijf jaar, volgens de Australische Crime Act.Hoewel Djokovic, volgens zijn verklaring, pas op 17 december op de hoogte werd gesteld van zijn positieve PCR-test op 16 december, ging hij níét in quarantaine. Volgens de Servische coronaregels voor 14 dagen, tenzij je in die periode een negatieve PCR-test kunt voorleggen. Wat bij Djokovic het geval was, op 22 december.Niettemin liet hij op 18 december een interview en een fotoshoot met het Franse blad L' Équipe in Belgrado gewoon doorgaan. 'Een lang vastgelegde afspraak, en ik wilde de journalist niet ontgoochelen. Bovendien hield ik me aan de social distancing en had ik mijn mondmasker op, behalve toen de foto's werden genomen', aldus Djokovic.Dat klopt, want toen hem werd gevraagd om tijdens het interview zijn mondmasker af te nemen, weigerde hij die af te zetten, wetende dat hij positief was... Maar Djokovic heeft dat dus niet vermeld aan de journalist, fotograaf en andere aanwezigen bij het interview. De journalist van L'Équipe, Franck Ramella, werd bovendien verzocht om niet naar Djokovic' vaccinatiestatus te vragen. En dus stelde hij ook geen vragen of Djokovic een coronatest had afgelegd. Pas toen vorige week bleek dat de Serviër een medische vrijstelling voor de Australian Open had verkregen wegens een recente coronabesmetting wist de L' Équipe-journalist naar eigen zeggen dat de Serviër positief was op het moment van het interview (op 18 december). Volgens Djokovic had hij dat interview moeten verzetten, en was dat een 'beoordelingsfout'. Een inbreuk op de coronaregels, wat de Servische premier Ana Brnabic op BBC ook bevestigde. En waar in Servië zelfs een zware straf op staat: een gevangenisstraf tot drie jaar (al zal Djokovic die in zijn thuisland nooit krijgen).Deze bedenking ook nog: wat als, in het ómgekeerde geval, een journalist een positieve coronatest geheim zou houden en een interview zou afnemen met Djokovic? Met gelijk welke grote vedette? De kritiek zou vernietigend zijn. Op zijn Australian Travel Declaration was aangestipt dat Djokovic in de veertien dagen voor zijn vlucht richting Down Under niet had gereisd. Dat klopte niet: hij trainde na zijn verblijf in Belgrado eind december in Marbella, in Spanje. Volgens de Serviër had zijn manager het verkeerde vierkantje aangestipt. Een 'menselijke, administratieve en onopzettelijke fout' van zijn agent, waarvoor die zich 'oprecht verontschuldigt'. De vraag is: was dit onopzettelijk? Mogelijk, maar dat zou een grote nalatigheid van zijn (zéér uitgebreide) entourage zijn, wetende dat die documenten voor zijn reis naar Australië ginder heel aandachtig bestudeerd zouden worden.Daarbij ook deze bedenking: als een atleet positief test op een dopingmiddel en dat probeert uit te leggen met de uitvlucht dat zijn manager zijn document voor een medisch voorschrift (TUE) niet correct heeft ingevuld, dan is de kans groot dat dat van tafel wordt geveegd bij de strafprocedure. Zal dit dezelfde gevolgen hebben voor Djokovic? Zijn advocaten hebben de bevoegde instanties in Australië alleszins meer uitleg verschaft, waardoor de beslissing over zijn visum, door de Australische minister van Immigratie, weer is uitgesteld. Novak Djokovic postte zijn uitleg op social media om de 'desinformatie' in de pers te weerleggen. Er niet bij nadenkend dat hij door zijn eigen stilzwijgen veel ophef en onduidelijkheid heeft veroorzaakt. Ook dat is vreemd, want toen hij in juni 2020 een eerste keer positief testte op corona na de Adria Tour, een superverspreiderevent dat hij zélf mee op poten had gezet, maakte hij dat metéén bekend via zijn social mediakanalen. Daarbij zich ook uitgebreid excuserend.Waarom heeft Djokovic dan nu wél gezwegen? Uit schaamte na zijn antivaxstandpunten? Of omdat er werd gefoefeld met documenten? Hoe dan ook kwam zijn coronabesmetting in december wel van pas, want zonder had hij bij Tennis Australia en de Australische staat Victoria sowieso geen medische vrijstelling voor een deelname aan de Australian Open kunnen verkrijgen. Met die bemerking dat de deadline voor het indienen van een aanvraag voor zo'n vrijstelling op 10 december lag, en die termijn voor Djokovic werd aangepast. Wegens zijn vermeende besmetting op... 16 december.Het Duitse blad Der Spiegel publiceerde gisteren een onderzoek waaruit zou kunnen blijken dat de vermeende positieve PCR-test van Novak Djokovic (waarmee hij ook zijn medische uitzondering voor de Australian Open verkreeg) niet op 16 december, maar op 26 december zou zijn afgelegd. Pas ingevoerd bij het Instituut van Publieke Gezondheid in Servië ná de négatieve test op 22 december. Uit een technische analyse zou de zogenaamde 'Unix Timestamp' (het tijdstip van het document), gelinkt aan de QR-code, en het ID-nummer van het formulier, niet overeenkomen met de datum van 16 december. Maar dus met de datum van 26 december... Een ingewikkelde technische uitleg, dat (nog) geen sluitend bewijs van gesjoemel oplevert, maar wel grote vragen oproept. Zo blijft de Djokovicsaga duren. En wordt zijn reputatie steeds verder aangetast.