Rafael Nadal zal met grote waarschijnlijkheid deelnemen aan Wimbledon, dat van start gaat binnen exact tien dagen. De Spaanse tennisvedette liet vrijdag tijdens een persconferentie op zijn thuiseiland Mallorca namelijk zelf weten dat het zijn 'bedoeling is om te spelen op Wimbledon'.

Nadals deelname aan het prestigieuze grastoernooi was lange tijd onzeker vanwege een ernstige voetblessure, waarvan hij bijkomende details onthulde na zijn recente triomf op Roland Garros. Hij leidt namelijk aan het Müller-Weiss-syndroom, een degeneratieve en ongeneeslijke ziekte die wordt gekenmerkt door een vervorming van een van de botten van de voet. Na de finale van Roland Garros vertelde Nadal het hele toernooi met inspuitingen te hebben gespeeld, een uiterst onaangename ervaring die hij geen tweede keer wilde meemaken.

De 36-jarige Nadal onderging ondertussen een speciale radiofrequente behandeling aan zijn voet, die goed blijkt aan te slaan. 'Een week geleden liep ik mank. Door de behandeling nam de pijn af en kon ik weer steunen op mijn voet. Tijdens de trainingen van de afgelopen week is het duidelijk geworden dat er mogelijkheden zijn', vertelde hij.

Nadal won in het begin van de maand voor de veertiende keer Roland Garros. Op Wimbledon (27 juni-10 juli), kan hij zijn 23e grandslamtitel behalen.

