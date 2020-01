Donderdagavond om middernacht beginnen onze tennisbelgen aan de ATP Cup, een nieuw landentoernooi in Australië. Sport/Voetbalmagazine sprak met commentator en ex-coach van Kim Clijsters Marc de Hous om het nieuwe toernooi toe te lichten.

Bekijk de kalender van de tennismannen maar eens, overvol is ze. Met de ATP-toernooien en de grandslams is het al een druk seizoen. Neem daar ook nog de vernieuwde Daviscup, de Laver Cup en de Diriya Cup in Saudi-Arabië bij en de kalender is niet meer bij te houden. En daar komt vanaf vannacht een nieuw toernooi bij, de ATP Cup.

Het format is gelijkaardig aan de Daviscup met landenteams die in twee enkelwedstrijden en één dubbel uitmaken wie met de punten naar huis gaat. Ook hier is er eerst een groepsfase, die in tegenstelling tot de Daviscup bestaat uit 24 landen in plaats van 18. 'Het is een beetje het antwoord op de Daviscup van ITF. ATP wou volgens mij gewoon zijn eigen landentoernooi lanceren', vertelt Marc de Hous.

Wat mogen we verwachten van de ATP Cup?

Marc de Hous: 'Een toernooi met zo goed als alle toppers als voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het is iets bijzonders, want het wordt gespeeld in drie steden in Australië: Perth, Brisbane en Sydney (waar ook de finales zullen doorgaan). Bovendien vervangt het toernooi de voorbereidingstoernooien op de Australian Open. Normaal had je daar ook nog enkele toernooien zoals de Hopman Cup, ook een landentoernooi maar gemengd en vooral bedoeld als voorbereiding, waar het gezellig en relaxed toewerken was naar het seizoen.

'Aangezien het toernooi nu slechts drie dagen voor het begin van de Australian Open gedaan is, is dat wel een risico om zonder voldoende wedstrijdritme aan de start te komen. Je hebt nu ook nog wel een ATP-toernooi in Doha voor de spelers die zich niet wisten te plaatsen, maar echt gunstig is zo één voorbereidingstoernooi niet.

'Belangrijk om te weten is dat er natuurlijk veel geld mee te verdienen valt, zo'n 15 miljoen dollar, maar ook dat er punten te verdienen zijn voor de ATP-ranglijst. Voor veel spelers is dat een van de belangrijkste redenen, want de absolute toppers moeten het ook niet meer echt voor het geld doen. Het is dus meteen een serieuze zaak, want de punten zijn van goudwaarde en je moet zien dat je voldoende wedstrijdritme opdoet. Het beloven dus wel enkele topwedstrijden te worden.'

Doen dan ook alle toppers mee? Federer is bijvoorbeeld al afwezig en ook Murray heeft moeten afzeggen met een blessure.

'Dat Federer niet meedoet, is eigenlijk geen verrassing. Hij kient zijn parcours zo nauwkeurig uit met die grandslams als grote doel. Ooit skipte hij zelfs het hele gravelseizoen. Omdat die grandslams zo belangrijk zijn, ziet hij de rest eigenlijk puur als verplichte nummertjes en dus kan hij zo een toernooi als de ATP Cup wel eens skippen. Heel normaal ook voor een tennisser van zijn leeftijd.

'Maar alle andere toppers moeten wel aanwezig zijn. Het is dan misschien wel goed voor de andere landen dat er een paar wegvallen, want dan heb je natuurlijk meer kans, maar voor het toernooi is dat niet zo ideaal. Het draait natuurlijk allemaal om tv-rechten en reclame en zonder die toppers valt dat wel eens tegen.'

24 countries vying for ATP Cup glory 🏆



Let's hear who you're backing in Australia 👇#ATPCup 👉 https://t.co/ejZgS9kBNl pic.twitter.com/M77HI5SHNZ — ATPCup (@ATPCup) December 19, 2019

Met de Daviscup hadden we al een landentoernooi, waarom komt die ATP-cup er dan nog bij?

'Dat komt voornamelijk door de historische concurrentie tussen ITF en ATP, de twee grootste organisatoren van tennistoernooien. Een echt overkoepelende organisatie is er niet en dus leven die twee langs en vooral tegen elkaar. ITF beheert de grandslams en alles onder de ATP-toernooien. ATP heeft dan weer zijn eigen circuit met de 1000-, 500- en 250-toernooien.

'Het ergste voor die twee is nu ook dat de Laver Cup erbij is gekomen, dat georganiseerd wordt vanuit de spelers zelf. Zie het toernooi als een tennisvariant van de Ridercup in het golf, waarbij Amerika het opneemt tegen Europa. In het tennis is dat Europa tegen de wereld. Dat er nu ook andere organisatoren in het spel komen, drijft de concurrentie nog wat hoger op.

'Waarom ze die ATP Cup nu in het leven hebben geroepen? Geen idee, dat vraag ik me echt af. Voor de spelers is het trouwens ook lastig, want ze moeten nu in 1 toernooi enkele uren vliegen voor de finaleweek, want na de groepsfase die doorgaat in drie steden, gaan de laatste wedstrijden door in Sydney. Dat is bijvoorbeeld 5 uur vliegen van Perth.

'Voor de Belgen is er geen probleem. Zij spelen ook hun groepswedstrijden in Sydney en zullen dus niet veel moeten reizen tijdens de voorbereiding.'

Just look at these groups 😍



Which of these countries will you be watching? 👀 pic.twitter.com/apifa57tqJ — ATPCup (@ATPCup) November 26, 2019

Is dit dan niet het landentoernooi te veel, na de Daviscup die nog in november werd gehouden?

'Het enige voordeel dat ik zie in zo'n toernooi, is de ontspannen sfeer. Veel tennissers spelen graag in team. Ze zijn graag met die anderen op het circuit in plaats van alleen. Kijk maar naar Kyrgios die zijn beste tennis bovenhaal wanneer hij bij Australië is. België heeft ook zo een leuke groep met Steve Darcis en David Goffin die het onderling goed kunnen vinden en waar de sfeer in de groep ook altijd optimaal is.

'Maar waarom nog zo eens een landentoernooi, zo dicht na die Daviscup, is toch maar de vraag. Voor sommige spelers zal het inderdaad wel het toernooi te veel in het seizoen zijn, maar die moeten wel komen want anders hebben ze geen voorbereiding gehad en de rest wel.'

Van een WTA Cup, de vrouwelijke versie, heb ik echter nog niets gehoord. Hoe komt dat?

'De WTA (de vrouwelijke tegenhanger van de ATP, nvdr.) wil haar eigen koers varen en wil de ATP dan ook zo weinig mogelijk achterna zitten. Maar ook zij hebben nu net hun Fed Cup omgegooid, want die was ook al jaren niet aantrekkelijk meer.

'Ook zij zijn aan het uitdokteren hoe de overvolle kalender beter georganiseerd kan worden, maar je ziet dan weer dat veel speelsters naar exhibitietoernooien gaan en dat de kalender zo nooit te vereenvoudigen is. Maar van een WTA Cup is voorlopig nog geen sprake.'

Tot slot, wat mogen we verwachten van de Belgen?

'In de Daviscup was Australië duidelijk veel te sterk, maar in deze groep met Moldavië, Bulgarije en Groot-Brittannië zie ik wel meer kansen. Groepswinst moet zelfs het doel zijn nu Andy Murray niet zal meedoen bij de Britten. Bovendien beschikken we bij de Belgen over onze beste selectie met David Goffin en de dubbelspecialisten.

'De voornaamste tegenstander zal Bulgarije worden met Grigor Dimitrov, maar de Belgen hebben zeker hun kansen. Als ze de groep niet winnen moeten ze wel stevig uithalen tegen GB en Moldavië, want enkel de twee beste tweedes mogen door naar de finaleweek.'