Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), heeft donderdag herhaald dat hij tijdens de Winterspelen in Peking een onderhoud zal hebben met de Chinese tennisster Peng Shuai.

'Ik ben daar heel gelukkig om en ook dankbaar tegenover Peng Shuai', vertelde hij. De 36-jarige voormalige nummer 1 in het dubbelspel zal voor het gesprek toegang krijgen tot de strikte coronabubbel die voor de Spelen in het leven is geroepen. 'Wanneer alle procedures zijn afgerond, zullen we elkaar ontmoeten', verzekerde de Duitser.

Peng Shuai beschuldigde begin november de vroegere vicepremier Zhang Gaoli ervan haar te hebben gedwongen tot seks. Kort na die beschuldiging werd haar bericht op het sociale medium Weibo verwijderd en leek ze van de aardbodem verdwenen.

De zaak zorgde voor heel wat beroering en onder meer de WTA besliste voorlopig geen toernooien meer in China te houden. Uiteindelijk dook Peng Shuai weer op tijdens een videocall met Thomas Bach. Daarna had ze het in een interview over een 'misverstand', al legde ze die verklaring volgens mensenrechtenorganisaties waarschijnlijk af onder druk.

