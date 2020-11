Met de ATP Finals behaalde de 24-jarige Rus de grootste zege uit zijn carrière, maar wie is Daniil Medvedev eigenlijk en is hij de toekomstige superster van het internationale tennis?

Op zijn 24ste lijkt de doorbraak van Daniil Medvedev compleet te zijn. Na eerder al negen ATP-toernooien, waaronder drie ATP 1000-trofeeën, op zak te hebben, won de jonge Rus gisteren de ATP Finals van vriend en sparringpartner Dominic Thiem. Naast de eindzege wist Medvedev nog een record te bereiken. De jonge Rus is namelijk de eerste speler ooit in de geschiedenis van het officieuze WK om in één week tijd de top drie van de wereld te verslaan met Novak Djokovic, Rafael Nadal en uiteindelijk Thiem. De laatste die daar tout court in slaagde was David Nalbandian op het ATP-toernooi in Madrid in 2007 (toen met Roger Federer, Djokovic en Nadal). Compleet plaatjeIs hij dan de gedroomde opvolger van de zogenoemde 'Big Three'? Moeilijk te zeggen, want daarvoor zijn zijn resultaten nog niet iets te onregelmatig. Hij is momenteel wel de man van het moment met tien zeges op rij en in 2019 verloor hij nog de US Openfinale van Rafael Nadal, maar daarna wist hij van november 2019 tot oktober dit jaar niet te winnen van een speler uit de top tien. Wat wel zeker is, is dat met Medvedev het circuit een speler er weer een speler met heel wat klasse bij heeft. In het tennismilieu wordt hij ook weleens 'The Machine' genoemd omdat hij een van de snelst denkende tennissers is. Tegenstanders zitten vaak met de handen in de haren omdat de Rus steeds verrassend uit de hoek kan komen. Kijk, bijvoorbeeld, naar de finale van de ATP Finals tegen Thiem: twee uur lang zocht Medvedev naar een antwoord op de uitstekend spelende Oostenrijker. Eerst viel hij hem aan met strakke forehands, vervolgens ging hij over op slices die laag en kort in het veld vielen. Toen ook die tactiek niet bleek te lukken, hamerde hij op de Oostenrijkse backhand, waardoor Thiem uitgeput raakte, en nadien kwam hij ook nog eens opzetten aan het net. Uiteindelijk moest hij in de hele wedstrijd maar één keer breaken om de overwinning in de wacht te slepen.Medvedev kan zich tactisch continu aanpassen omdat hij een van de compleetste tennissers van het moment is. Hij is sterk aan de baseline met een krachtige fore- en backhand, weet rally's makkelijk naar zijn hand te zetten, is enorm flexibel en snel, heeft een geweldige opslag en kan ook nog eens afwisselend aan het net opduiken. Niet veel spelers kunnen putten uit zo'n arsenaal aan mogelijkheden als de jonge Rus. Boete na boeteMaar Medvedev is geen onbesproken blad. Al sinds zijn beginjaren in het professioneel tennis rijgt hij de boetes aaneen op het veld. In 2015 werd hij in een challengertoernooi in het Amerikaans Georgia al gediskwalificeerd toen hij een beslissing van de scheidsrechter in twijfel trok. Het werd zelfs zo grimmig dat hij insinueerde dat de umpire en zijn tegenstander, beiden Afro-Amerikaans, vriendjes zouden zijn. Twee jaar later kwam er opnieuw een mooie boete van in totaal 14.500 dollar bij in de tweede ronde op Wimbledon tegen Ruben Bemelmans. Tweemaal beledigde Medvedev de scheidsrechter en na de wedstrijd gooide hij zelfs nog wat muntjes onder diens stoel. Hét hoogtepunt kwam echter vorig jaar op de US Open. In de derde ronde tegen de Spanjaard Feliciano Lopez ontving hij opnieuw een boete, deze keer van 9.000 dollar. Maar deze keer keerde ook het publiek zich tegen de Rus. Twee uur lang werd Medvedev uitgejouwd, maar uiteindelijk wist hij toch de wedstrijd naar zich toe te trekken. Na zijn overwinning volgde een volgende aanvaring met het Amerikaanse publiek. 'Voor de wedstrijd had ik nog wat klachten aan mijn schouders en wist ik niet of ik zelfs ging kunnen spelen, maar jullie gaven me zoveel energie', vertelde Medvedev voor de camera's. 'Ik wil dat jullie weten, wanneer jullie vannacht gaan slapen, dat ik door jullie gewonnen heb. Deze energie is nog goed voor de komende vijf wedstrijden. Hoe meer jullie dit doen, hoe meer ik zal winnen.'Aan het voorval in de US Open heeft Medvedev ook een ietwat vreemde gewoonte overgehouden. Zo viert hij sindsdien geen enkele overwinning meer. 'Ik zie het ook veel voetballers doen, dus ik ga hetzelfde om met mijn overwinningen als mijn nederlagen. Ik voel me er goed bij, dus ik ga het zo blijven doen.'Wie volgt de Big Three op?Daniil Medvedev kunnen we de komende tijd zeker nog terugvinden op de grote momenten. Of het genoeg zal zijn om Nadal, Federer en Djokovic van de troon te stoten, is nog onzeker. Dé man die iedereen in staat acht dat te doen, stond echter aan de andere kant in Londen. Dominic Thiem staat op zijn 27ste namelijk al het verst van de komende generatie. Dit jaar stond hij al in zijn tweede opeenvolgende ATP Finals-finale en zijn derde en vierde grandslamfinale, waarvan hij in US Open zijn eerste overwinning behaalde. Ook in de records met de Big Three zet de Oostenrijker en goeie vriend van David Goffin ieder jaar grote stappen. Zo won hij zijn laatste drie wedstrijden van Federer, kwam hij in vijf van de laatste zeven duels met Djokovic als winnaar uit de strijd en ook Nadal moest in vier van de laatste zeven confrontaties het onderspit delven. Maar als we spreken over de komende generatie, over wie hebben we het dan? De namen die buiten Medvedev en Thiem nog het meest genoemd worden, zijn die van Stefanos Tsitsipas (22) en Alexander Zverev (23). Die vier spelers moeten op termijn Nadal, Djokovic en Federer doen vergeten. Sommigen zien zelfs al het tijdperk van de 'Big Four' aankomen. Wat de vier met elkaar gemeen hebben, is dat ze het de laatste jaren uitstekend deden op de ATP Finals. Zverev won in 2018 en Tsitsipas in 2019. Enkel Thiem wist die nog niet binnen te halen. Maar is zo'n zege wel een garantie op verder succes? Misschien niet, want enkel de Oostenrijker wist al een grandslam te winnen van het viertal en kwam op de ATP Finals al tweemaal net te kort.Maar buiten deze vier enorme talenten, komt er alweer een nieuwe generatie aan met onder meer Denis Sjapovalov (21), Félix Auger-Aliassime (20) en Jannik Sinner (19). De tijd tikt dus voor Medvedev en co.