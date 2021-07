Naomi Osaka, één van de boegbeelden van deze Olympische Spelen, heeft de achtste finales van het tennistoernooi niet overleefd. De 23-jarige Japanse verloor dinsdag in het Ariake Tennis Park in Tokio na één uur en tien minuten tennis in twee sets van de Tsjechische Marketa Vondrousova. En ook voor Van Uytvanck was de derde ronde het eindpunt.

Vondrousova, finaliste op Roland Garros in 2019, liep Osaka helemaal onder de voet in de eerste set. De Japanse kon slechts één keer haar opslagspelletje behouden en kreeg een 6-1 om de oren. In de tweede set was er meer evenwicht. Beide speelsters verloren snel één keer hun opslag. Nadien ging het gelijkopgaand tot 5-4. Osaka moest serveren om in de wedstrijd te blijven, maar dat lukte niet. Het derde wedstrijdpunt bleek het goede voor Vondrousova.

De Tsjechische neemt het bij de laatste acht op tegen de winnares van het duel tussen de Spaanse Paula Badosa (WTA 29) en de Argentijnse Nadia Podoroska (WTA 38).

De partij tussen Vondrousova en Osaka kon zonder problemen afgewerkt worden onder een gesloten dak. Door de felle regenval werd onder meer het duel tussen Alison Van Uytvanck (WTA 59) en de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 9) onderbroken.

Osaka kende een woelige aanloop naar de Olympische Spelen. Ze won in februari wel nog de Australian Open, maar door mentale moeilijkheden gaf ze forfait voor haar tweede ronde op Roland Garros. Nadien nam ze niet deel aan Wimbledon. In Tokio vierde ze haar wederoptreden met eenvoudige zeges tegen de Chinese Saisai Zheng (WTA 52) en de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 49). De Tsjechische Vondrousova bleek een maatje te groot.

Alle Belgen uitgeschakeld

Even later sneuvelde ook Alison Van Uytvanck. De partij op court 3 van het Ariake Tennis Park in Tokio begon een uur later door de regen in de Japanse hoofdstad en werd tussendoor ook nog anderhalf uur stilgelegd vanwege gedruppel. Van Uytvanck stond voor de regenpauze 3-0 in het krijt, kwam bij de hervatting terug tot 3-3, maar slaagde er bij 5-4 voor Muguruza niet in haar opslagspelletje te behouden. Het werd zo 6-4 voor de Spaanse in de eerste set. In de tweede set brak Muguruza bij 3-1 door de opslag van Van Uytvanck en ook nog eens bij 5-1. Ze serveerde vervolgens uit bij 6-1.

De 27-jarige Muguruza, winnares van Roland Garros in 2016 en Wimbledon in 2017, neemt het in de kwartfinales op tegen de Kroatische Donna Vekic of de Kazachse Elena Rybakina.

Met de uitschakeling van Van Uytvanck zijn alle Belgen uitgeschakeld op het olympisch tennistoernooi. Elise Mertens ging er in haar eerste duel uit tegen de Russische Ekaterina Alexandrova. In het dubbelspel sneuvelden Mertens en Van Uytvanck zaterdag samen in de eerste ronde na een nederlaag tegen de Spaanse tandem Garbine Muguruza/Carla Suarez Navarro. Ook de Belgische mannen Sander Gillé en Joran Vliegen overleefden de eerste ronde niet. Zij gingen er uit tegen de Nederlanders Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof.

