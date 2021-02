De Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 24) heeft zich donderdag gekwalificeerd voor de finale van de Australian Open. Ze versloeg de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 27) in drie sets.

Na een uur en 56 minuten stond de 6-4, 3-6 en 6-4 eindstand op het scorebord van de Rod Laver Arena.

Brady, het 22e reekshoofd, speelt zaterdag om de titel tegen de Japanse Naomi Osaka (WTA 3). Die schakelde eerder op de dag de Amerikaanse Serena Williams (WTA 11) uit met 6-3 en 6-4.

Voor de 25-jarige Brady wordt het haar eerste grandslamfinale. Een halve finale op de US Open van vorig jaar was haar beste resultaat tot dusver. Ook toen stond ze tegenover Osaka. De Japanse won het duel in drie sets en pakte vervolgens de titel tegen Victoria Azarenka.

Voor de 24-jarige Muchova zit het toernooi erop. De Tsjechische bereikte in Melbourne voor het eerst de laatste vier van een grandslam. In de achtste finales had ze Elise Mertens (WTA 16) uitgeschakeld.

