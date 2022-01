Rafael Nadal (ATP 5) heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finales op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar in Melbourne. Hij haalde het van de Canadees Denis Shapovalov (ATP 14) in vijf sets: 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 en 6-3.

De partij duurde 4 uur en 10 minuten. Opvallend: Shapovalov kon zich vroeg in de wedstrijd vocaal even niet bedwingen. Toen Nadal tussen de eerste en tweede set nogal veel tijd nodig had, vond de Canadees dat de umpire had moeten ingrijpen. Dat gebeurde niet, tot onbegrip van Shapovalov, die zich even liet gaan. 'Jullie zijn allemaal corrupt', sneerde hij referee Carlos Bernardes onder meer toe.

Nadal en Shapovalov bespraken de kwestie even later kort aan het net en legden het bij. Nadal neemt het in de halve finales op tegen de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 7) of Fransman Gael Monfils (ATP 20), die elkaar later dinsdag treffen. In de andere halve finale kijkt de winnaar van de kwartfinale tussen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4) en Italiaan Jannik Sinner (ATP 10) de Rus Daniil Medvedev of Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 9) in de ogen. De Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic is er na de visumheisa niet bij waardoor Medvedev als tweede reekshoofd het hoogst geplaatst is 'Down Under'.

De 35-jarige Spanjaard heeft dit seizoensbegin de goede vorm beet. In aanloop naar de Australian Open won hij in Melbourne al zonder setverlies een voorbereidingstoernooi. Nadal won de Australian Open in 2009, na winst in de finale tegen Roger Federer. Hij was viermaal verliezend finalist in Melbourne, in 2012 (tegen Novak Djokovic), 2014 (tegen Stan Wawrinka), 2017 (tegen Roger Federer) en 2019 (tegen Novak Djokovic). De Spanjaard jaagt in Melbourne op een 21e grandslamtitel, waarmee hij geschiedenis zou schrijven. Hij kan er immers de eerste tennisser ooit worden die meer dan 20 grandslamtoernooien kan winnen. Momenteel staat hij op gelijke hoogte met Roger Federer en Novak Djokovic, die niet van de partij zijn in Australië.

