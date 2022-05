De Kim Clijsters Academy, een initiatief van de Limburgse gewezen nummer een van de wereld, staakt vanaf 1 juli alle activiteiten. Vanaf dat moment zal de Academy niet langer instaan voor de tennis- en padellessen van de clubs die hun thuisbasis hebben in het sportcomplex aan de Watertorenstraat in Bree.

'We hebben na een grondige financiële doorlichting beslist om de activiteiten te stoppen. Het is een harde dobber voor het hele team, en zeker ook voor Kim, maar we hebben hier lang over nagedacht en dit is de enige optie', zegt manager Ruben Clijsters, een neef van Kim Clijsters, in een persbericht. 'Kim had zo'n acht jaar geleden de droom om in Bree een internationale trainingsschool uit te bouwen in een gezellige clubcontext, maar onder meer door corona en haar verhuis naar de VS, moeten we die droom nu toch opbergen.'

In 2014 zag de Kim Clijsters Academy het levenslicht. In het sportcomplex aan de Watertorenstraat in Bree - waarvan Golazo-baas Bob Verbeeck momenteel meerderheidsaandeelhouder is - verzorgden trainers van de Academy enerzijds trainingen voor de lokale leden van tennisclub De Boneput, maar ook aan internationale spelers en nationale talenten en toppers. Momenteel trainen meerdere topspelers op de club, met als bekendste namen Elise Mertens (WTA-22) en talent Sofia Costoulas, nummer twee van de wereld bij de junioren, er nog dagelijks. 'We gaan afspraken inplannen met iedereen om samen te bespreken wat dit voor hen precies praktisch betekent', zegt Ruben Clijsters.

'We wisten op voorhand dat het een enorme uitdaging was om in een provinciestad als Bree een dergelijke internationale school uit te bouwen en we hebben er ook alles aan gedaan om het te doen slagen. Maar na acht jaar moeten we toch vaststellen dat het ons niet gelukt is om dit initiatief tot een echt groot succes te laten uitgroeien. We hebben er altijd naar gestreefd om democratische prijzen aan te houden voor onze lokale spelers. We wilden het voor iedereen hier mogelijk maken om lessen te volgen via de Academy. Maar dan moeten er natuurlijk voldoende mensen aangetrokken worden. We zijn er echter niet in geslaagd om een grote groep buitenlandse spelers naar Bree te lokken, wat nodig was om dit verhaal rendabel te maken. Dit door vele factoren, maar het zal geen geheim zijn dat corona ons de laatste jaren ook niet heeft geholpen. Reizen mocht niet, de omstandigheden werden heel moeilijk.'

Een echte opleving na de pandemie is er niet gekomen. De Kim Clijsters Academy maakte bovendien al enkele jaren verlies. 'Dat is een situatie die je even kan volhouden, maar op een bepaald moment stopt dat ook. Hoe jammer ook, maar we willen ook onze partners en trainers duidelijkheid bieden. Ze verdienen dat. We willen iedereen, de spelers, de ouders, de grootouders, de trainers, de vrijwilligers, de partners, de sponsors, de bezoekers, de stad¿ echt iedereen die betrokken was bij dit verhaal, bedanken.'

De beslissing van de Kim Clijsters Academy staat los van de werking van de clubs, van het complex en alle andere activiteiten die op de site plaatsvinden. Het complex blijft geopend, en alle activiteiten buiten die van de Academy zullen ook blijven doorgaan na 30 juni

