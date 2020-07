Kim Clijsters heeft maandag een eerste zege sinds haar comeback geboekt. Op de World Team tennis in White Sulphur Springs (West Virginia) versloeg ze de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA-60) met 5-2.

Tegen Pera maakte Clijsters behoorlijk wat indruk met een dominante opslag (74% eerste opslag, 86% winners en 3 aces) en een sterke forehand. Ook in het dubbelspel sloeg Clijsters stevig op. Dat en een pak ervaring - de 45-jarige Peschke is net als Clijsters een voormalige nummer een van de wereld in het dubbelspel - volstonden niet voor een zege. Bij 4-3 gingen de 25-jarige Pera en de 30-jarige Rodionova door de opslag van Peschke.

Na de twee partijen van Clijsters stond haar team New York Empire 16-16 gelijk tegen de Washington Kastles. In het afsluitende mannendubbel slaagden de Amerikaan Jack Sock en de Brit Neal Skupski er net niet in de klus af te maken. Het werd een nipte 21-20 nederlaag voor New York Empire, waarbij Clijsters ook nog de Amerikaan Mardy Fish en de Duitse Sabine Lisicki als teammaats heeft. De Washington Kastles zijn Pera, Rodionova, de Salvadoraan Marcelo Arevalo en de Amerikanen Nick Monroe, Tommy Paul en Venus Williams. Die laatste keek maandag wel alleen van de zijlijn toe.

Woensdag neemt New York Empire het in zijn volgende wedstrijd op tegen Philadephia Freedoms. Dat kan de Amerikaanse Australian Open-winnares Sofia Kenin, nummer vier van de wereld, als speerpunt in stelling brengen.

Clijsters maakte begin dit jaar een tweede comeback, maar speelde slechts twee wedstrijden voor de coronapandemie haar derde tenniscarrière onderbrak. De viervoudige grandslamwinnares (US Open 2005, 2009 en 2010 en Australian Open 2011) speelde de World Team Tennis, waarvan de 45e editie aan de gang is, twee keer eerder. In 2009 deed ze dat met de Saint Louis Aces, een jaar later met de New York Sportimes.

