Op haar 37e lacht de toekomst haar toe. Niet zozeer dankzij haar resultaten, maar door haar steeds maar groeiende populariteit.

Dat Kim Clijsters terug in vorm is, bewees ze op de World Team Tennis (WTT, een toernooi waarin verschillende steden het met een team tegen elkaar opnemen) de afgelopen dagen. Het was niet alleen een signaal dat ze weer ambitieus mag zijn, maar het was vooral de terugkeer van een merk.

In Greenbrier, West-Virginia, zorgde de viervoudige grandslamwinnares voor een aaneenschakeling van kleine succesjes en herwon ze haar zelfvertrouwen, haar eerste bal en haar souplesse van vroeger.

Winnen van speelsters van het kaliber Sofia Kenin (4e op de WTA-ranking) of Sloane Stephens (37e) zegt toch wel een en ander. De ex-laureaten van de Australian Open in 2020 en de US Open in 2017 zaten op de eerste rij bij de comeback van de Limburgse. Clijsters was niet bepaald aangedaan door de weinig lovende commentaren die ze kreeg na haar twee wedstrijden vóór de coronabreak. Het werden twee nederlagen tegen Garbiñe Muguruza en Johanna Konta, nochtans niet de minste speelsters.

Of ze nu wint of verliest, Kim Clijsters geeft het vrouwencircuit een boost. Glimlachend, vriendelijk en met goede raad, zo bewoog Clijsters zich de laatste dagen door de WTT. Het versterkt het beeld van een stralende sportvrouw, maar bovenal van een expert in communicatie.

De tennisster die lange tijd de lievelingsspeelster was van de regelmatige volgers van de WTA (journalisten, makelaars, toernooi-organisatoren) is gewoon dezelfde nederige en goedhartige persoon van destijds gebleven. De manier waarop ze zich amuseert en de punten binnenrijft op het erg chique 'Greenbrier resort', maakt van haar weer de lachende beul. Een gepassioneerde tennisster die je kan doen afzien op de court, maar die je ook troost na de match.

Zachtste persoon ter wereld

'Ik wist niet hoe ik moest reageren toen men me zei dat ik de gemengd dubbel met haar ging spelen', verklaarde Neal Skupski (29e op de wereldranglijst in het dubbel) aan de Amerikaanse pers. 'Ik voelde me een beetje verloren. Aan welke kant ga ik spelen? Maar in feite is het met haar eenvoudig: je doet gewoon wat je wil doen. En dat heeft heel goed gewerkt.'

Luke Jensen, de trainer van het New York Empire team op de WTT, omschrijft haar als 'de zachtste persoon ter wereld'. Ook speelsters uit andere team zijn unaniem over haar. Zo zegt Bethanie Mattek-Sands, van het Chicago Smash team: 'Kim is geniaal. We waren allemaal opgetogen over haar grote terugkeer dit jaar.'

Het is een signaal dat, onafhankelijk van haar palmares het komende jaar, we de toekomst van Clijsters vooral naast de courts moeten zoeken. In de internationale politiek zou men haar roemen om haar soft power, in het proftennis houden we het er voorlopig op dat met een zodanig grote populariteit alle deuren openstaan voor de 37-jarige, die pas nog verhuisde naar New Jersey.

Sommigen vinden haar voorbestemd voor de hoogste sportieve functies, anderen dromen van haar als ambassadrice van de WTA en velen zien in haar een coach. Maar vraag haar vandaag niet wat ze wil doen, want daar zou Kim eens mee lachen. Net die houding zou haar weleens terug op het dak van de tennisplaneet kunnen brengen.

Dat Kim Clijsters terug in vorm is, bewees ze op de World Team Tennis (WTT, een toernooi waarin verschillende steden het met een team tegen elkaar opnemen) de afgelopen dagen. Het was niet alleen een signaal dat ze weer ambitieus mag zijn, maar het was vooral de terugkeer van een merk.In Greenbrier, West-Virginia, zorgde de viervoudige grandslamwinnares voor een aaneenschakeling van kleine succesjes en herwon ze haar zelfvertrouwen, haar eerste bal en haar souplesse van vroeger. Winnen van speelsters van het kaliber Sofia Kenin (4e op de WTA-ranking) of Sloane Stephens (37e) zegt toch wel een en ander. De ex-laureaten van de Australian Open in 2020 en de US Open in 2017 zaten op de eerste rij bij de comeback van de Limburgse. Clijsters was niet bepaald aangedaan door de weinig lovende commentaren die ze kreeg na haar twee wedstrijden vóór de coronabreak. Het werden twee nederlagen tegen Garbiñe Muguruza en Johanna Konta, nochtans niet de minste speelsters. Of ze nu wint of verliest, Kim Clijsters geeft het vrouwencircuit een boost. Glimlachend, vriendelijk en met goede raad, zo bewoog Clijsters zich de laatste dagen door de WTT. Het versterkt het beeld van een stralende sportvrouw, maar bovenal van een expert in communicatie. De tennisster die lange tijd de lievelingsspeelster was van de regelmatige volgers van de WTA (journalisten, makelaars, toernooi-organisatoren) is gewoon dezelfde nederige en goedhartige persoon van destijds gebleven. De manier waarop ze zich amuseert en de punten binnenrijft op het erg chique 'Greenbrier resort', maakt van haar weer de lachende beul. Een gepassioneerde tennisster die je kan doen afzien op de court, maar die je ook troost na de match.'Ik wist niet hoe ik moest reageren toen men me zei dat ik de gemengd dubbel met haar ging spelen', verklaarde Neal Skupski (29e op de wereldranglijst in het dubbel) aan de Amerikaanse pers. 'Ik voelde me een beetje verloren. Aan welke kant ga ik spelen? Maar in feite is het met haar eenvoudig: je doet gewoon wat je wil doen. En dat heeft heel goed gewerkt.'Luke Jensen, de trainer van het New York Empire team op de WTT, omschrijft haar als 'de zachtste persoon ter wereld'. Ook speelsters uit andere team zijn unaniem over haar. Zo zegt Bethanie Mattek-Sands, van het Chicago Smash team: 'Kim is geniaal. We waren allemaal opgetogen over haar grote terugkeer dit jaar.'Het is een signaal dat, onafhankelijk van haar palmares het komende jaar, we de toekomst van Clijsters vooral naast de courts moeten zoeken. In de internationale politiek zou men haar roemen om haar soft power, in het proftennis houden we het er voorlopig op dat met een zodanig grote populariteit alle deuren openstaan voor de 37-jarige, die pas nog verhuisde naar New Jersey.Sommigen vinden haar voorbestemd voor de hoogste sportieve functies, anderen dromen van haar als ambassadrice van de WTA en velen zien in haar een coach. Maar vraag haar vandaag niet wat ze wil doen, want daar zou Kim eens mee lachen. Net die houding zou haar weleens terug op het dak van de tennisplaneet kunnen brengen.