Kim Clijsters sprak woensdag op een mediadag in haar trainingscentrum in Bree voor het eerst de pers toe. De 36-jarige Limburgse deed dat met haar gebruikelijke enthousiasme, maar wilde toch ook de buitenwereld waarschuwen voor te hoge verwachtingen.

'De start komt eindelijk in zicht', stak een zichtbaar opgeluchte Clijsters van wal. 'De laatste voorbereidingen zijn begonnen. Ik kijk er enorm naar uit opnieuw in competitie te kunnen uitkomen. Ik vond het heel jammer dat ik de Australische toernooien heb moeten schrappen, maar het kon niet anders. We bereiden ons nu ten volle voor op het toernooi in Monterrey (2-8 maart). Nadien volgen ook nog de toernooien in Indian Wells (11-22 maart) en Charleston (6-12 april) en dan maken we een evaluatie op. Over het verdere seizoen heb ik nog niet nagedacht. Ik ben ook helemaal niet bezig met een deelname aan de Olympische Spelen.'

'Op training is het gevoel steeds beter', vervolgde Clijsters. 'Gezien de omstandigheden en de knieblessure die mij een aantal weken terugzette, gaat het goed. Ik weet dat er door de buitenwereld veel verwacht wordt, maar daar ben ik niet mee bezig. Mensen spreken mij aan op vakantie of als ik een basketbalmatch ga bekijken en wensen mij succes. Daar word ik emotioneel van. Dat geeft een goed gevoel. Maar ik ben op dit moment helemaal niet bezig met resultaten. Ik wil gewoon elke dag beter worden.'

'Ik leg de lat zo hoog als mogelijk', is Clijsters ambitieus, 'maar opnieuw een grandslamtoernooi winnen is helemaal niet realistisch. Een paar weken geleden zijn de meisjes van het Belgische Fed Cup-team hier in Bree komen trainen en dat ging goed. Maar ik kan niet inschatten hoe ik tegen hen zou presteren in een echte wedstrijd.'

'Ongezien in tennissport'

Tijdens de persdag stelde Kim Clijsters ook haar nieuwe staf voor. Daarin is plaats voor nieuwe coach Fred Hemmes Jr. De Nederlander werkte al een tijdje op de Kim Clijsters Academy in Bree en vervoegde het team van Clijsters al begin november, maar zijn toevoeging aan de staf werd pas woensdag officieel gemaakt.

'De uitdaging is enorm', begon Hemmes. 'Ik ken Kim al heel lang en heb zelf natuurlijk ook al wat meegemaakt in de tenniswereld, maar dit is wat mij betreft toch ongezien. Na zo'n lange pauze en na drie zwangerschappen een terugkeer maken, wordt heel moeilijk. Maar als iemand het kan, is het Kim. Persoonlijk probeer ik Kim zo goed mogelijk voor te bereiden op haar comeback in Monterrey. Ze gaat van mij niets nieuws meer leren, maar ik kan haar wel proberen nog enkele extra procentjes beter te maken.'

'We maken elke dag progressie', ging de Nederlander verder. 'Vanaf Nieuwjaar kunnen we grotere stappen zetten in haar proces. Ik kijk ook erg uit naar die eerste wedstrijden. Niemand weet echt wat we mogen verwachten. Die knieblessure begin november was natuurlijk een enorme tegenvaller, ik ben in die periode ook bij het team gekomen.'

Oude coach Carl Maes werd niet teruggehaald. Hij zal als een mentor op de achtergrond deel uitmaken van het team.

'Competitief in Monterrey'

Een andere oude naam die wel teruggehaald wordt, is die van kinesist Sam Verslegers. Hij zag dat Clijsters al op schema zit om competitief te zijn in het Mexicaanse Monterrey.

'Het gaat een stuk beter met Kim dan paar weken geleden', begon Verslegers. 'Bij haar blessure begin november was er wel even paniek. Het was toch een vrij zware blessure, de mediale band in haar knie was geraakt. Maar dat ligt nu voor 99 procent achter ons. We kijken vooruit naar Mexico nu. Het toernooi in Monterrey is over 6,5 week. We zitten perfect op schema om dat te halen. Er zijn natuurlijk nog puntjes die voor verbetering vatbaar zijn, maar in vergelijking met haar vorige comeback proberen we nu langzaam verandering door te voeren en geleidelijk tot progressie te komen. De belasting op training mag niet te hoog zijn, we werken heel hard op blessurepreventie en op recuperatie ook.'

'Qua resultaten willen we geen uitspraken doen. De visie is om wel te zien hoe dingen evolueren. We willen Kim in Mexico zo competitief mogelijk aan het toernooi laten beginnen en dan is het afwachten. Kim heeft natuurlijk een enorme winnaarsmentaliteit en is al een hele tijd gefocust op het nieuwe seizoen. Ze wil zeker opnieuw wedijveren met de toppers. Kim wil niet te veel toernooien spelen, maar wel een heel seizoen lang, want ze wil geen ondergrond overslaan.'

'De start komt eindelijk in zicht', stak een zichtbaar opgeluchte Clijsters van wal. 'De laatste voorbereidingen zijn begonnen. Ik kijk er enorm naar uit opnieuw in competitie te kunnen uitkomen. Ik vond het heel jammer dat ik de Australische toernooien heb moeten schrappen, maar het kon niet anders. We bereiden ons nu ten volle voor op het toernooi in Monterrey (2-8 maart). Nadien volgen ook nog de toernooien in Indian Wells (11-22 maart) en Charleston (6-12 april) en dan maken we een evaluatie op. Over het verdere seizoen heb ik nog niet nagedacht. Ik ben ook helemaal niet bezig met een deelname aan de Olympische Spelen.' 'Op training is het gevoel steeds beter', vervolgde Clijsters. 'Gezien de omstandigheden en de knieblessure die mij een aantal weken terugzette, gaat het goed. Ik weet dat er door de buitenwereld veel verwacht wordt, maar daar ben ik niet mee bezig. Mensen spreken mij aan op vakantie of als ik een basketbalmatch ga bekijken en wensen mij succes. Daar word ik emotioneel van. Dat geeft een goed gevoel. Maar ik ben op dit moment helemaal niet bezig met resultaten. Ik wil gewoon elke dag beter worden.' 'Ik leg de lat zo hoog als mogelijk', is Clijsters ambitieus, 'maar opnieuw een grandslamtoernooi winnen is helemaal niet realistisch. Een paar weken geleden zijn de meisjes van het Belgische Fed Cup-team hier in Bree komen trainen en dat ging goed. Maar ik kan niet inschatten hoe ik tegen hen zou presteren in een echte wedstrijd.' 'Ongezien in tennissport'Tijdens de persdag stelde Kim Clijsters ook haar nieuwe staf voor. Daarin is plaats voor nieuwe coach Fred Hemmes Jr. De Nederlander werkte al een tijdje op de Kim Clijsters Academy in Bree en vervoegde het team van Clijsters al begin november, maar zijn toevoeging aan de staf werd pas woensdag officieel gemaakt. 'De uitdaging is enorm', begon Hemmes. 'Ik ken Kim al heel lang en heb zelf natuurlijk ook al wat meegemaakt in de tenniswereld, maar dit is wat mij betreft toch ongezien. Na zo'n lange pauze en na drie zwangerschappen een terugkeer maken, wordt heel moeilijk. Maar als iemand het kan, is het Kim. Persoonlijk probeer ik Kim zo goed mogelijk voor te bereiden op haar comeback in Monterrey. Ze gaat van mij niets nieuws meer leren, maar ik kan haar wel proberen nog enkele extra procentjes beter te maken.' 'We maken elke dag progressie', ging de Nederlander verder. 'Vanaf Nieuwjaar kunnen we grotere stappen zetten in haar proces. Ik kijk ook erg uit naar die eerste wedstrijden. Niemand weet echt wat we mogen verwachten. Die knieblessure begin november was natuurlijk een enorme tegenvaller, ik ben in die periode ook bij het team gekomen.'Oude coach Carl Maes werd niet teruggehaald. Hij zal als een mentor op de achtergrond deel uitmaken van het team. 'Competitief in Monterrey'Een andere oude naam die wel teruggehaald wordt, is die van kinesist Sam Verslegers. Hij zag dat Clijsters al op schema zit om competitief te zijn in het Mexicaanse Monterrey. 'Het gaat een stuk beter met Kim dan paar weken geleden', begon Verslegers. 'Bij haar blessure begin november was er wel even paniek. Het was toch een vrij zware blessure, de mediale band in haar knie was geraakt. Maar dat ligt nu voor 99 procent achter ons. We kijken vooruit naar Mexico nu. Het toernooi in Monterrey is over 6,5 week. We zitten perfect op schema om dat te halen. Er zijn natuurlijk nog puntjes die voor verbetering vatbaar zijn, maar in vergelijking met haar vorige comeback proberen we nu langzaam verandering door te voeren en geleidelijk tot progressie te komen. De belasting op training mag niet te hoog zijn, we werken heel hard op blessurepreventie en op recuperatie ook.' 'Qua resultaten willen we geen uitspraken doen. De visie is om wel te zien hoe dingen evolueren. We willen Kim in Mexico zo competitief mogelijk aan het toernooi laten beginnen en dan is het afwachten. Kim heeft natuurlijk een enorme winnaarsmentaliteit en is al een hele tijd gefocust op het nieuwe seizoen. Ze wil zeker opnieuw wedijveren met de toppers. Kim wil niet te veel toernooien spelen, maar wel een heel seizoen lang, want ze wil geen ondergrond overslaan.'