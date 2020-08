Kim Clijsters (geen ranking) lijkt helemaal klaar voor de US Open, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen dat begin volgende week van start gaat op Flushing Meadows in New York.

Clijsters sukkelde de voorbije weken met de buikspieren en was daarom twijfelachtig. 'Mijn buikspieren voelen intussen veel beter aan', bekende ze zaterdag aan WTA Insider en daarmee nam de Limburgse de laatste twijfels weg.

De 37-jarige Clijsters, drievoudig toernooiwinnares (2005, 2009 en 2010) op Flushing Meadows, liet vorige maand op het World Team Tennis goed tennis zien, maar ze liep er ook een kwetsuur op waardoor ze moest afzeggen voor het toernooi van Cincinnati en haar voorbereiding op de US Open verstoord werd.

In de eerste ronde neemt onze landgenote het komende week op tegen de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 27). 'Op het WTT haalde ik het niveau dat ik voor ogen had, ik voelde toen echt dat het wel goed zat. Hopelijk kan ik dat meenemen naar de wedstrijden in New York.'

