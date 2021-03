Kim Clijsters maakt eind maart haar comeback op het Miami Open, na de vier grand slams het grootste toernooi op de tenniskalender. De 37-jarige Limburgse kreeg en aanvaardde een wildcard.

Dat maakte de organisatie bekend.

'Kimback'

Het Miami Open gaat dinsdag 23 maart van start. Voor Clijsters, die haar 'Kimback' door de coronapandemie danig verstoord zag, wordt het het eerste optreden sinds het US Open in september vorig jaar.

Het toernooi is met 3,34 miljoen dollar gedoteerd. Dat is nog 40 procent van wat er twee jaar geleden, voor de coronacris, te verdienen was. De finale is op zaterdag 3 april.

Clijsters, nummer 1.054 op de huidige WTA-ranking, won het toernooi twee keer, in 2005 en 2010.

Meteen na het Miami Open speelt Clijsters in Charleston. Ook voor dat toernooi, dat maandag 5 april van start gaat, kreeg ze een uitnodiging. Aan het graveltoernooi in South Carolina neemt ze voor het eerst deel.

Uitkijken

Op haar Twitteraccount dankt Clijsters beide toernooien voor de uitnodiging. 'Ik kijk ernaar uit om weer op het wedstrijdcourt te staan', klinkt het. 'Miami is altijd één van mijn favoriete toernooien geweest', zegt ze op de toernooiwebsite. 'Ik heb er geweldige herinneringen aan en behaalde er mooie resultaten. Terugkeren in Miami is echt iets om naar uit te kijken.'

'We zijn heel blij dat Kim bij ons terugkeert', zegt toernooidirecteur James Blake. 'Ze is een geweldige speelster en als persoon maakt ze nog meer indruk. Bovendien krijg je niet vaak de kans om iemand die in de Tennis Hall of Fame is opgenomen nog live aan het werk te zien.'

