Kim Clijsters mikt op het WTA-toernooi van eind juli in het Amerikaanse Atlanta om haar rentree op de courts te vieren, zo maakte ze zaterdag bekend op haar Instagrampagina.

Daardoor zal ze ook al zeker niet deelnemen aan de Olympische Spelen, die tegelijkertijd plaatsvinden in de Japanse hoofdstad Tokio. Vooraf was er sprake dat Clijsters er mogelijk zou dubbelen met Elise Mertens, al zou kwalificatie gezien haar ranking bijzonder lastig zijn.

De intussen 37-jarige Clijsters onderging in oktober vorig jaar een knieoperatie en revalideert nog steeds. Aanvankelijk had ze haar rentree eind maart gepland in de Verenigde Staten, met de toernooien van Miami en Charleston, maar die kwamen te vroeg, zo liet ze medio maart reeds weten. Daarbovenop liep ze ook nog eens besmetting met het coronavirus op, wat haar trainingsschema in de war stuurde.

Vorig jaar zag Clijsters haar Kimback verstoord worden door de uitbraak van de coronapandemie. De laatste keer dat ze in actie kwam, was eind september op het US Open.

