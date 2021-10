Het wil maar niet lukken voor Kim Clijsters (WTA 1.476). De 38-jarige Limburgse leed in Indian Wells haar vijfde nederlaag in de eerste ronde in evenveel wedstrijden sinds ze in februari 2020 aan haar nieuwe comeback begon.

'Het is duidelijk dat ik niet goed ben begonnen', zei Clijsters na haar nederlaag. 'Elke wedstrijd is het een beetje zoeken. Ik moet mijn ritme terugvinden, het spel van mijn tegenstandsters opnieuw leren lezen, en wennen aan spelen op een groot veld. Maar gaandeweg slaagde ik erin om in de wedstrijd te komen. En ik heb het gevoel dat ik een goede tweede set speelde en haar onder druk zette. Ik voelde dat ik de bal goed raakte, dat ik beter anticipeerde. Helaas maakte ik in de derde set een aantal domme fouten die me duur kwamen te staan. Het is jammer, want als ik die punten had kunnen winnen en hier en daar een break had kunnen verzilveren, had het verhaal anders kunnen zijn.'

Clijsters toonde zich teleurgesteld en soms zelfs een beetje gefrustreerd op de baan, maar wilde nadien toch vooral positief blijven. 'Er zijn periodes in een wedstrijd waarin ik me echt goed voel, en andere momenten waarin ik te onregelmatig ben', vervolgde ze. 'Maar kijk, dat is een deel van het proces. Ik weet dat het niet gemakkelijk zal zijn, het zal niet van een leien dakje gaan, maar ik ga proberen om elke wedstrijd beter te worden. Ik raak de bal heel goed tijdens de training, ik serveer ook goed. Ik heb hier oefenwedstrijden gespeeld en ik speelde met veel overtuiging.'

'Het is gewoon een kwestie van die goede elementen in het spel te brengen en de keren dat het niet wil lukken tot een minimum te beperken. Ik denk dat er vergeleken met het toernooi in Chicago verbetering is.'

