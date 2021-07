Bijna een jaar na haar laatste officiële wedstrijd keerde Kim Clijsters (WTA-1.088) terug op het tenniscourt. In Atlanta (Georgia), waar zondag een ATP-toernooi van start ging, verloor ze in een exhibitiewedstrijd met tweemaal 6-4 van de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA-69).

De partij van Clijsters werd met enkele uren vertraging afgewerkt vanwege de zware regenval in Atlanta. De 38-jarige Limburgse verscheen met een groot verband om de rechterkuit op het terrein, maar dat leek haar niet te hinderen. Ze speelde in beide sets mee tot 4-4 met Stephens, maar moest de Amerikaanse vervolgens telkens laten gaan. Mogelijk krijgt de comeback van Clijsters de volgende weken een vervolg op het WTA-toernooi van Cincinnati. Eind augustus begint de US Open, waar ze als drievoudig winnares waarschijnlijk ook op een wildcard zal kunnen rekenen. Vorig jaar kwam Clijsters na de aankondiging van haar comeback maar in drie officiële wedstrijden in actie. Ze verloor telkens in de eerste ronde van Dubai, Monterrey en de US Open. Clijsters presteerde in de zomer wel sterk in de onofficiële World Team Tennis-competitie. Dit jaar kwam ze voorlopig nog niet in actie. Ze hoopte in de lente te spelen in Miami en Charleston, maar bleek nog onvoldoende hersteld van een knieoperatie.