Kim Clijsters heeft dinsdag ook haar tweede wedstrijd na haar comeback niet kunnen winnen. In het Mexicaanse Monterrey (251.750 dollar) moest de 36-jarige Limburgse in 1 uur en 25 minuten met 3-6, 5-7 het onderspit delven voor het Britse tweede reekshoofd Johanna Konta (WTA-16).

Clijsters maakte twee weken terug na een afwezigheid van zeven jaar haar wederoptreden in het WTA-circuit. De voormalige nummer een van de wereld deed dat in Dubai, waar ze in de eerste ronde met 6-2 en 7-6 (8/6) verloor van de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-15).

