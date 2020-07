Kim Clijsters blijft het goed doen op de World Team tennis in White Sulphur Springs (West Virginia). Woensdag versloeg ze de Amerikaanse Sofia Kenin, nummer vier van de wereld en in januari winnares van het Australian Open, met 5-3.

Maandag had Clijsters ook al met 5-2 gewonnen van Kenins landgenote Bernarda Pera (WTA-60), goed voor haar eerste zege sinds haar comeback. Net als tegen Pera maakte de 37-jarige Limburgse woensdag indruk met een dominante opslag (79% eerste opslag, 93% winners en 4 aces) en een stevige forehand.

'Ik heb wat te veel directe fouten gemaakt en dat is toch wat teleurstellend, maar mijn opslag draaide wel heel erg goed', beoordeelde de 37-jarige Limburgse haar prestatie.

'Mijn service heeft wel echt het grote verschil gemaakt. Ook na die onnodige fouten kon ik me snel opnieuw concentreren en ging het op de eigen opslag telkens weer prima. Dat ik het gemengd dubbel al in de benen had, was ook een voordeel en de aanmoedigingen van mijn teammaats en van de coach hebben eveneens geholpen.'

Clijsters kent Kenin al erg lang. In 2005 had ze de toen zesjarige Amerikaanse op schoot en gaf ze het tennistalentje een rondleiding op het WTA-toernooi van Miami. 'Ik herinner me dat nog goed. Het was een schattige meid met een hele lieve stem. Een ster in wording blijkt nu. Het is leuk om te zien dat ze het zover geschopt heeft. Ze is geboren om aan de top te tennissen. Ze was toen al gefascineerd door tennis. Ik ben blij dat ik haar een fijne ervaring heb kunnen geven. Nu kan zij dat op haar beurt voor anderen doen.'

Gemengd dubbel

Aan de zijde van de Brit Neal Skupski had Clijsters haar team New York Empire eerder op de dag ook een zege bezorgd in het gemengd dubbel. Clijsters en Skupski wonnen met 5-4 van de Amerikaanse Taylor Townsend en de Fransman Fabrice Martin.

Terwijl New York Empire in de eerste wedstrijd nog nipt met 21-20 de duimen moest leggen voor de Washington Kastles, won het zijn tweede wedstrijd wel. Philadelphia Freedoms werd met 25-17 ingepakt. Naast Skupski heeft Clijsters ook nog de Amerikanen Mardy Fish en Jack Sock, de Duitse Sabine Lisicki en de Tsjechische Kveta Peschke als teammaats. In hun derde partij nemen ze het donderdag op tegen Orlando Storm, dat onder meer James Ward, Danielle Collins, Ken Skupski en Tennys Sandgren in de rangen heeft.

Clijsters maakte begin dit jaar een tweede comeback, maar speelde slechts twee wedstrijden voor de coronapandemie haar derde tenniscarrière onderbrak. De viervoudige grandslamwinnares (US Open 2005, 2009 en 2010 en Australian Open 2011) speelde de World Team Tennis, waarvan de 45e editie aan de gang is, twee keer eerder. In 2009 deed ze dat met de Saint Louis Aces, een jaar later met de New York Sportimes.

