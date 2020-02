Kim Clijsters viert haar comeback binnen ruim een week al op het WTA-toernooi in Dubai (17-22 februari). Dat heeft de organisatie zondag bekendgemaakt. Eerder was voorzien dat Clijsters in het Mexicaanse Monterrey (2-8 maart) haar rentree zou maken.

'Ik aanvaard een wildcard om de Dubai Duty Free Tennis Championships te spelen. Sinds ik mijn comeback aankondigde zijn er enkele tegenslagen geweest, maar ik kijk er naar uit om terug te keren op het court en ben benieuwd naar wat dit volgende hoofdstuk zal brengen... Dank aan mijn team, vrienden, familie en al mijn fans voor hun aanmoedigingen de voorbije weken', meldt de 36-jarige Clijsters op Instagram. Afgelopen week fungeerde Clijsters al als sparringpartner van het Belgische Fed Cup-team, dat zich ten koste van Kazachstan plaatste voor de finaleweek in Boedapest (14-19 april).

Nooit eerder trad de Limburgse aan in Dubai. 'Ik kan niet wachten om mijn rentree te vieren in het spel waar ik van houd en om opnieuw te spelen voor de supporters. Sinds ik mijn comeback aankondigde, zijn de steunbetuigingen en aanmoedigingen overweldigend', verklaart Clijsters op de website van het toernooi. In Dubai staan onder anderen ook de Australische nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty en de Roemeense Simona Halep (WTA 2) op de hoofdtabel.

Clijsters kondigde in september haar tweede comeback in het proftennis aan en mikte daarbij meteen op de Australian Open, waarvoor ze een wildcard zou krijgen. De voormalige nummer een van de wereld - twintig weken stond ze bovenaan de WTA-ranking - liep echter een knieblessure op, waardoor haar comeback vertraging opliep.

In 2009 maakte Clijsters na twee jaar een eerste comeback en die bleek een schot in de roos. Ze won nog drie van haar vier grandslamtitels. Eind 2012 zegde ze het circuit opnieuw vaarwel. De Limburgse won in totaal 41 WTA-titels, waaronder vier grandslams (US Open 2005, 2009 en 2010, Australian Open 2011) en drie keer de Masters

