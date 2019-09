Kim Clijsters heeft in een filmpje op Twitter haar comeback aangekondigd: 'Ik mis het gevoel van het proftennis.'

Verrassing van formaat in de tenniswereld. De voormalige nummer 1 van de wereld Kim Clijsters, kondigde in een filmpje op Twitter haar comeback aan. 'De laatste zeven jaar ben ik voltijds mama. Ik doe dat graag, heel graag, maar ik hield er ook van om professioneel tennisspeelster te zijn. En eerlijk gezegd, mis ik dat gevoel. Dus waarom kan ik niet beide combineren? Tot in 2020', kondigde de winnares van vier grandslams aan.

In de WTA Insider Podcast geeft ze meer uitleg over haar terugkeer: 'Ik zat al twee jaar met het idee in mijn hoofd. Maar toen kon ik het nog niet omdat mijn jongste zoon mij te hard nodig had. Nu die stilaan groter wordt, lijkt me de tijd rijp om aan het avontuur te beginnen. Nu de kinderen allemaal weg zijn overdag, begon ik me te vervelen thuis.'

'Ik werkte wel hier en daar een beetje, maar echt iets regelmatig miste ik. Ik had een nieuwe uitdaging nodig. Mijn vrienden willen voor hun 50 de New York Marathon gelopen hebben. Ik niet, ik wil terug gaan tennissen. De liefde is er nog steeds, maar de vraag is of ik nog een van de beste spelers van de wereld kan zijn, want dat is het enige niveau dat ik wil bereiken', klinkt Clijsters enorm gemotiveerd.

'De focus ligt nu vooral op fitness en nog niet op de tennis zelf, omdat ik eerst mijn lichaam wil klaarstomen en zien hoever ik kan gaan. Wat ook helpt, is om te weten dat ik wild cards zal krijgen voor de grote toernooien en dat ik dus niet al die kleine ga moeten spelen om op niveau te geraken. Anders had ik waarschijnlijk niet gedaan. Dat is veel te vermoeiend', besluit Clijsters.

Voorlopig heeft Clijsters een comeback in januari gepland, maar ze meldt ook dat er zeker geen haast achter zit en haar lichaam niet wil opblazen. Het is al de tweede keer dat Clijsters terugkeert in het professionele tennis, de vorige keer was in 2009 na de geboorte van haar dochter, Jada. Toen won ze twee jaar op rij de US Open en stond ze nog enkele weken op nummer 1 van de WTA-ranking. Na de US Open van 2012 kondigde ze opnieuw aan te zullen stoppen. In de tussenperiode was ze commentator voor Eurosport.

Kim Clijsters won in haar carrière 41 titels, waarvan vier grandslams en drie WTA-masters. Ze was ook 20 weken nummer 1 van de wereld.