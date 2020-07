Kim Clijsters wint ook haar derde wedstrijd

Kim Clijsters heeft donderdag ook haar derde enkelpartij gewonnen op de World Team Tennis in White Sulphur Springs (West Virginia). Ze versloeg de 26-jarige Amerikaanse Danielle Collins (WTA-51) met 5-4 en bezorgde haar team New York Empire zo een vroege kleine voorsprong in het duel met Orlando Storm.

Later treedt Clijsters aan de zijde van de Brit Neal Skupski ook nog aan in het gemengd dubbel. Daarin zijn de Amerikaanse Jessica Pegula en Ken Skupski, de oudere broer van Clijsters' dubbelpartner, de tegenstanders. Eerder deze week won Clijsters al met 5-2 van de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA-60) en met 5-3 van diens landgenote Sofia Kenin, nummer vier van de wereld en de regerende Australian Open-kampioene. In die wedstrijden maakte de 37-jarige Limburgse vooral het verschil met haar service. Tegen Collins draaide die heel wat minder goed (56% 1e opslag, 67% winners, 2 aces). Ze werd dan ook twee keer gebroken, maar ging zelf ook twee keer door de opslag van haar tegenstandster.