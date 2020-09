Kim Clijsters (37) zet een punt achter het seizoen waarin ze voor de tweede keer een comeback maakte. Ze past voor Roland Garros, dat gespeeld wordt van 27 september tot 11 oktober. Dat maakte Clijsters maandagavond bekend op Twitter.

'Ik heb beslist om de komende weken bij mijn familie te blijven', zo tweette de voormalige nummer 1 van de wereld, die op de voorbije US Open in de eerste ronde werd uitgeschakeld door de Russische Ekaterina Alexandrova. 'New York heeft me getoond hoeveel vooruitgang ik geboekt heb en waaraan ik nog moet werken. Ik weet nog niet zeker welk toernooi het volgende wordt, maar ik laat het jullie snel weten. Nu, opnieuw training en brooddozen klaarmaken.'

Clijsters speelde begin deze maand op de US Open haar eerste wedstrijd op een grandslamtoernooi sinds haar tweede comeback, na een afwezigheid van meer dan zeven jaar op het WTA-circuit. Sinds haar rentree, verstoord door de coronacrisis en last aan de knie en de buikspieren, verloor ze drie officiële wedstrijden. Begin dit jaar bleken de Spaanse Garbine Muguruza en de Britse Johanna Konta te sterk. (Belga)

