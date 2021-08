Kim Clijsters (38) zal niet van de partij zijn op het WTA 1.000-toernooi in Cincinnati (16-22/08) en de US Open (30/08-12/09). De Limburgse stelt haar rentree op het circuit opnieuw uit. Dat meldt Het Laatste Nieuws donderdag.

Op 26 juli werkte Clijsters een exhibitiematch af tegen de Amerikaanse Sloane Stephens tijdens het toernooi van Atlanta. Ze kwam het court op met een ingetapete kuit en verloor met tweemaal 6-4. Die test bleek niet overtuigend.

Het was voor Clijsters, momenteel 1091e op de WTA-ranking, haar eerste wedstrijd in bijna een jaar. Ze kwam vorig jaar voor het laatst in actie op de US Open. Daar verloor ze in de eerste ronde van de Russin Ekaterina Alexandrova. Voordien presteerde Clijsters sterk in de World Team Tennis-competitie, maar ging ze er ook in Dubai en Monterrey meteen in de eerste ronde uit. In 2021 kwam ze voorlopig nog niet in actie. Begin dit jaar raakte Clijsters besmet met het coronavirus. Ze hoopte in de lente te spelen in Miami en Charleston, maar bleek nog onvoldoende hersteld van een knieoperatie. Het is intussen al bijna twee jaar geleden dat Clijsters haar comeback aankondigde.

Kim Clijsters won de US Open drie keer (2005, 2009 en 2010).

Op 26 juli werkte Clijsters een exhibitiematch af tegen de Amerikaanse Sloane Stephens tijdens het toernooi van Atlanta. Ze kwam het court op met een ingetapete kuit en verloor met tweemaal 6-4. Die test bleek niet overtuigend.Het was voor Clijsters, momenteel 1091e op de WTA-ranking, haar eerste wedstrijd in bijna een jaar. Ze kwam vorig jaar voor het laatst in actie op de US Open. Daar verloor ze in de eerste ronde van de Russin Ekaterina Alexandrova. Voordien presteerde Clijsters sterk in de World Team Tennis-competitie, maar ging ze er ook in Dubai en Monterrey meteen in de eerste ronde uit. In 2021 kwam ze voorlopig nog niet in actie. Begin dit jaar raakte Clijsters besmet met het coronavirus. Ze hoopte in de lente te spelen in Miami en Charleston, maar bleek nog onvoldoende hersteld van een knieoperatie. Het is intussen al bijna twee jaar geleden dat Clijsters haar comeback aankondigde. Kim Clijsters won de US Open drie keer (2005, 2009 en 2010).