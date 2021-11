Vanaf vrijdag in de bioscopen in de VS en op streamingplatform HBOMax: de biopic over Richard Williams, de vader die zijn dochters Serena en Venus op heel aparte wijze klaarstoomde voor hun imposante tenniscarrière.

'Een triomfantelijk verhaal van doorzettingsvermogen en dromen', omschreef het magazine Variety de biopic. Of zoals de streamer, op de tonen van 'Be Alive' van Beyoncé, het omschrijft: 'Based on a true story that inspired the world. ' Het verhaal van Richard Williams, de vader van Serena en Venus, over hoe hij naar eigen zeggen nog vóór hun geboorte het plan opstelde om van hen de beste tennissters ter wereld te maken.

'Een triomfantelijk verhaal van doorzettingsvermogen en dromen', omschreef het magazine Variety de biopic. Of zoals de streamer, op de tonen van 'Be Alive' van Beyoncé, het omschrijft: 'Based on a true story that inspired the world. ' Het verhaal van Richard Williams, de vader van Serena en Venus, over hoe hij naar eigen zeggen nog vóór hun geboorte het plan opstelde om van hen de beste tennissters ter wereld te maken. Een manier om véél geld te verdienen, nadat hij op een zondag op tv een Roemeense tennisspeelster dankzij een toernooizege 40.000 dollar had zien winnen. Een manier ook om te ontsnappen aan hun armoedige thuis in Compton, een verloederde buitenwijk van Los Angeles, waar criminaliteit welig tierde. Toen Venus in 1980 het levenslicht zag en Serena een jaar later kon Williams zijn plan in werking laten treden, ook al moest dat in een door blanken gedomineerde, elitaire sport gebeuren. Velen dachten dan ook dat vader Richard gek was toen hij rondliep met een bord ' Number 1 girls in the world'. Hij was echter overtuigd van zijn slaagkansen. ' Venus and Serena gonna shake up this world. We just gotta stick to the plan, we got champions', is niet toevallig een quote uit de streamer van 'King Richard'. Zijn plan lukte effectief, door zijn dochters duizenden uren te trainen, door een verhuis op hun negende naar de tennisschool van Rick Macci in West Palm Beach in Florida. Venus zou zeven grandslamtoernooien winnen, Serena groeide zelfs uit tot de GOAT van het vrouwentennis, met 23 grandslamtitels. Beiden zijn zelfs nog altijd actief, op hun 41e en 40e, al heeft Venus sinds eind augustus niet meer gespeeld en staat Serena al aan de kant sinds Wimbledon, herstellend van een gescheurde hamstring. De herfst van een roemrijke carrière die nu in een biopic gegoten is door Reinaldo Marcus Green. Een regisseur die zich kon identificeren met het verhaal omdat zijn vader een soortgelijk plan had opgevat: zijn zoon richting een baseballcarrière loodsen, weg van de armoede. In tegenstelling tot Serena en Venus bereikte Green echter nooit de top in de sport, maar wel in de filmwereld. Productiemaatschappij Warner Bros koppelde hem in 2019 zo aan Will Smith, die als medeproducent in de huid van 'King Richard' zou kruipen. Mét steun van Serena en Venus, die hun rol speelden als executive producers en het script mee hielpen vormgeven. Vreemd genoeg spraken Green en Smith niet met vader Richard zelf. Die kreeg in 2016 immers twee beroertes die blijvende hersenschade veroorzaakten, waarna hij later ook dementie kreeg. Heel af en toe woont hij nog een training bij van zijn dochters, zoals afgelopen zomer bleek uit een Instagramfilmpje van Venus. Maar in het openbare leven is Williams de laatste jaren niet meer verschenen. Will Smith (53), die voor de film een ruige baard liet groeien en door véél muffins te eten een tiental kilo bijkwam, zou volgens recensenten niettemin een meesterlijke rol hebben neergezet. Ook Saniyya Sidney en Demi Singleton, de jonge actrices die Venus en Serena spelen, spaarden kosten noch moeite: gedurende zes maanden volgden ze tot vier keer per week tennisles, om de basistechnieken in te oefenen. Het resultaat is een feelgoodfilm waarin weliswaar de ruwste kantjes van het héle verhaal, over de vaak te strenge en arrogante Richard, werden uitgevlakt. Gezien de hype die in de VS echter nu al rond 'King Richard' werd gecreëerd, zal de biopic allicht een succes worden. Mogelijk zelfs beloond met een Oscar - kenners voorspellen Will Smith nu al een derde nominatie. In België is de film vanaf 1 december te zien in de cinemazalen.