Kirsten Flipkens niet voorbij Venus Williams in eerste ronde Australian Open

Kirsten Flipkens (WTA-90) is er maandag in Melbourne niet in geslaagd zich voor de tweede ronde van het Australian Open te plaatsen. In de Margaret Court Arena moest de 35-jarige Kempense na 1 uur en 32 minuten met 7-5 en 6-2 de duimen leggen voor de Amerikaanse veterane Venus Williams (WTA-81).

