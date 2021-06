De Tsjechische Barbora Krejcikova heeft haar titel op Roland-Garros opgedragen aan Jana Novotna. Haar landgenote, in 1998 winnares op Wimbledon, overleed in november 2017 op 49-jarige leeftijd.

"Ik heb het een tijd moeilijk gehad ermee. Haar laatste woorden waren: geniet ervan en probeer een Grand Slam te winnen", zei de geëmotioneerde Krejcikova kort na de gewonnen finale op het Court Philippe-Chatrier. "Alles wat hier de afgelopen twee weken is gebeurd, komt doordat zij van boven naar me heeft gekeken. Ze was mijn inspiratiebron en ik mis haar. Ik hoop dat ze ook blij is."

Krejcikova kwam als tiener achter het woonadres van Novotna en besloot onaangekondigd bij haar langs te gaan om haar te vragen om hulp. Novotna was onder de indruk van de brutale vraag en de ambities van het talent en besloot uiteindelijk als coach aan de slag te gaan. D

De 25-jarige Krejcikova (Tsj/33) boekte haar eerste grandslamzege. In de finale Roland-Garros versloeg ze ze Anastasia Pavlyuchenkova (Rus/WTA-32) in 6-1, 2-6 en 6-4.

Ze stijgt naar de vijftiende plek op de wereldranglijst. Slechts één keer eerder was een Tsjechische de beste op Roland-Garros. In 1981 zegevierde Hana Mandlikova op het gravel in Parijs.

