Novak Djokovic sloot in 2020 het tennisseizoen voor de zesde keer in zijn carrière af als nummer 1 van de ATP-ranking. En zal dat ook begin maart 2021 nog zijn.

Met zijn zesde nummer 1-positie op het einde van het tennisseizoen evenaarde de 33-jarige Serviër al het record van zijn idool Pete Sampras, en werd hij ook de oudste speler ooit die de eindranking aanvoerde. Op 8 maart zal Djokovic ook het record van Roger Federer scherper stellen, wat betreft het aantal weken als nummer 1 van de wereld. Ondanks zijn uitsluiting op de US Open, een pandoering tegen Rafael Nadal in de finale van Roland Garros, zijn verlies in de kwartfinale van het toernooi in Wenen en de uitschakeling in de halve finale van de ATP Finals telt Djokovic nu 12.030 punten, 2180 punten meer dan Rafael Nadal als nummer twee op de ATP Ranking (9850). Zelfs als Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld zou worden op de Australian Open, die niet op 18 januari maar op 8 februari start, en Nadal het grandslamtoernooi zou winnen, dan zou de Spanjaard Djokovic nog niet kunnen inhalen. Hij kan er maximaal 1650 punten verdienen, terwijl Djokovic zijn punten die hij vorig jaar als winnaar van de Australian Open (en ook de ATP Cup en in het toernooi van Dubai) behaalde niet kan kwijtraken. De ATP-ranking blijft immers, wegens de vele afgelastingen, 'bevroren' tot begin maart. Op die manier is Djokovic zeker van nog zeven weken op de nummer 1-positie, waarmee hij zijn aantal van nu 304 weken op 8 maart op 311 zal brengen, één week meer dan het huidige record van Roger Federer (met 310).