De bosbranden blijven woeden in Australië. Melbourne heeft momenteel zelfs de slechtste luchtkwaliteit ter wereld en dat heeft ook gevolgen voor de Australian Open die er doorgaat. Een speelster werd bevangen door de rook en moest opgeven tijdens de kwalificaties.

Al wekenlang teisteren bosbranden Australië. Al 28 mensen kwamen om het leven en duizenden Australiërs verloren hun woning. In heel het land is de luchtkwaliteit daardoor bijzonder slecht. In Melbourne is de luchtkwaliteit momenteel zelfs de slechtste ter wereld. Dat maakte Brett Sutton, de topadviseur op het departement Volksgezondheid van de staat Victoria, bekend.

Toch weerhield dat de organisatie van de Australian Open, het grandslamtoernooi dat op 20 januari aan de hoofdtabel begint, er niet van om de kwalificaties toch door te laten gaan. Enkele uren nadat toernooidirecteur Craig Tiley die beslissing maakte, kwam er al slecht nieuws van een van de velden. In de kwalificatiematch tussen Stefanie Vögele en de Sloveense Dalila Jakupovic, moest die laatste opgeven. Ze werd bevangen door de rook, viel neer op haar knieën en moest van het veld geholpen worden.

'Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt', reageerde Jakupovic na de opgave. 'Ik was echt bang, had schrik dat ik in elkaar zou stuiken. Ik ben gaan neerzitten, omdat ik niet meer kon lopen. Pas toen ik op de grond ging, ging het ademhalen beter.'

Ondanks het voorval werd het kwalificatieprogramma van de dag gewoon afgewerkt.

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020

Tiley had net voor de match tussen Vögele en Jakupovic de keuze nog verdedigd. 'Dinsdagochtend was de luchtkwaliteit inderdaad te slecht om te spelen. Daarom hadden we toen besloten om de trainingssessies op te schorten. Later hebben we er dan toch voor gekozen om de kwalificatiematchen nog door te laten gaan, want in de tussentijd was de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd', aldus Tiley. Daarbij kreeg hij ook bijval van de Australische tennisbond, die 'continu op de hoogte waren' van de omstandigheden en geen problemen zagen.

Nochtans hadden de autoriteiten van de staat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad is, net nog iedereen aangeraden om binnen te blijven, huisdieren niet uit te laten en de ramen dicht te doen.

