Kim Clijsters begint in Dubai haar derde carrière tegen Garbiñe Muguruza. Ex-coach Marc De Hous vertelt wat we ervan mogen verwachten.

Staat er veel druk op Kim Clijsters voor die eerste match?

Staat er veel druk op Kim Clijsters voor die eerste match?Marc De Hous: 'Neen, absoluut niet. Kim zit in een luxepositie. Alles kan en niks moet. Ze hebben ook al die druk afgehouden in de pers met te stellen dat ze eens goed lacht met de mensen die beweren dat ze zomaar de top tien zal induiken.'Ze wentelt zich in een underdogpositie, want ze heeft niets te verliezen. Het zijn haar tegenstanders waar de druk zit. Zij kunnen verliezen van iemand die nog maar net terug tennist en nog geen matchritme heeft. Ik denk dat Muguruza niet goed zal slapen, want wat een gezichtsverlies zou het zijn als zij zou verliezen tegen Kim.'Is die druk om te verliezen van Clijsters, de reden waarom Bertens afgezegd heeft voor Dubai?'Ja en nee. Het is wel zo dat ze vandaag nog het toernooi van Sint-Petersburg heeft gewonnen. Als je dan tegen dinsdag nog in Dubai moet geraken met de hitte, de rusteloosheid en het feit dat je van indoor naar outdoor gaat, dan zou ik mijn eigen speelster dat ook afgeraden hebben. Dat is waanzin.'Met Kim heb ik dat ook meegemaakt toen ze nummer 1 werd. We speelden toen in Stanford, Los Angeles, San Diego en Toronto. In het derde toernooi werd ze de beste van de wereld, maar je zag dat het vat af was en dan verloor ze die positie ook snel. Speelsters krijgen de tijd niet meer om te genieten. En sommigen krijgen dan een burn-out. Dus uiteindelijk wel een verstandige beslissing van Bertens.'Ik denk trouwens ook dat als Bertens toch was afgekomen naar Dubai, dat ze verloren had van Kim. Met al die veranderingen in klimaat en amper trainingen daar, is het goed dat ze niet gegaan is.'Heeft Clijsters met Muguruza een makkelijkere tegenstander geloot dan Bertens?'Neen, ik had liever Bertens gehad. Met Muguruza heb je iemand in een goede flow die net nog de finale van de Australian Open speelde. Ze is ook wat hetzelfde type als Clijsters dus het zal fiftyfifty worden. Maar ik zou toch mijn geld op Kim zetten. Die gaat met een enorme grinta spelen.'Bovendien is het ook allemaal nieuw. In Dubai ben ik bijvoorbeeld nooit met Kim geweest, ook nooit in Monterrey. Dus ze gaat nieuwe dingen doen en daar kijkt ze enorm naar uit. Ze voelt opnieuw die speelvreugde en de wil om te winnen. Maar die is er altijd al geweest.'Is het toernooi van Monterrey inwisselen voor dat van Dubai een goede keuze voor Clijsters?'Het is hardcourt met prachtige omstandigheden, dat is ideaal voor Kim. Eigenlijk wou ze al beginnen in Australië. Dat zijn ook diezelfde condities.'Alles speelt daar eigenlijk in haar voordeel: de druk zit bij de rest en de ondergrond ligt haar.'Ook het feit dat ze nu al enkele weken vroeger dan verwacht gaat beginnen, betekent wel dat ze er klaar voor is en fysiek is hersteld. Nu moet enkel nog het matchritme volgen. Zoals ze zelf al zei moet nu vooral het balgevoel terugkomen.'Dat ze meteen tegen de absolute top gaat spelen (wat niet het geval was in Monterrey, nvdr.), geeft haar en alle toppers een kick. Daarom zal ze ook wel Monterrey vervangen hebben door Dubai om haar comeback te maken. Vergelijk het toernooi van Monterrey met de eerste week van een grandslam en dat van Dubai met de tweede week met alle toppers. Die eerste week is zo ook altijd wat een sleur. Die toppers willen enkel topwedstrijden spelen, natuurlijk. En dat is hier het geval.'