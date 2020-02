De Russische tennisster Maria Sjarapova heeft woensdag haar professionele tenniscarrière vaarwel gezegd. Dat deed ze in een videoboodschap op de site van Vanity Fair.

In een video van zo'n 5 minuten op de site van Vanity Fair kondigde Maria Sjarapova haar afscheid aan. 'Tennis, ik zeg je vaarwel', heet de videoboodschap. 'Hoe verlaat je het enige leven dat je ooit gekend hebt?', begint Sjarapova. 'Hoe wandel je weg van de velden waar je trainde sinds je jeugd. Hoe verlaat je een sport waar je familie vond en fans die je meer dan 28 jaar steunde? Het is allemaal nieuw, maar tennis, ik zeg je vaarwel.'

Maria Sjarapova heeft er een uitzonderlijke carrière op zitten. De Russin maakte in 2001 op haar 14e haar profdebuut en stond en won uiteindelijk alle vier de grandslams ( enkel Roland Garros twee keer) en 36 WTA-titels. In 2004 werd ze zelfs de tweede jongste winnares ooit van Wimbledon. Enkel Martina Hingis was jonger (15 jaar).

Na het grastoernooi was haar carrière gelanceerd. Op het einde van het seizoen won ze ook nog de Masters en een jaar later, in augustus 2005, stond ze voor de eerste keer op nummer 1 van de wereld. In totaal stond ze daar 21 weken.

Haar laatste grandslam won ze in 2014 met haar tweede titel op Roland Garros. Daarna raakte haar carrière in het slop onder meer door enkele lastige blessures en in 2016 zelfs een dopingschorsing. Die kwam er na een positieve test tijdens de Australian Open op het verboden middel meldonium. Ze werd voor twee jaar geschorst, maar in april 2017 stond ze al terug op het veld. Haar schorsing was namelijk teruggebracht tot 15 maanden.

Sjarapova behaalde nog enkele mooie successen, met onder meer de kwartfinale op Roland Garros in 2018, maar door nog meer blessureleed viel 2019 in het water. Dit jaar kreeg ze nog een wildcard voor de Australian Open, maar ze raakt niet voorbij de eerste ronde en viel ondertussen al terug tot 373ste plaats op de wereldranglijst.

