Maryna Zanevska (WTA 165) heeft zondag de finale van het WTA-tennistoernooi in het Poolse Gdynia (gravel/235.238) winnend afgesloten.

Tegen de Slovaakse Kristina Kucova (WTA 150) trok de Belgische speelster met 6-4 en 7-6 (7/4) aan het langste eind. Het is haar eerste eindzege in het WTA-circuit.

In de eerste set kwam Zanevska meteen 0-3 en twee breaks achter, maar dat sloeg haar niet uit haar lood. Ze herpakte zich met verve en stoomde met 6-4 door naar setwinst. In de tweede set kregen we een exacte kopie van de eerste: opnieuw keek Zanevska al snel tegen 0-3 en twee breaks aan. Ze rechtte andermaal de rug en won de vijf spelletjes die volgden. Op het moment dat ze mocht serveren voor toernooiwinst brak Kucova terug en ging het van 5-3 naar 5-5. De set mondde uit in een tiebreak, waarin ze alsnog aan het langste eind trok.

'Ik ben nu nerveuzer dan tijdens de wedstrijd', zei Zanevska (27) met een lach na het winnen van de eerste editie van het toernooi. 'Dit is echt een droom, het is ongelofelijk. Er gaat zo veel door mijn hoofd. Dit is een grote prestatie voor mij.'

