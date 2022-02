De Rus Daniil Medvedev volgt maandag officieel Novak Djokovic op als nummer 1 op de ATP-ranking. Zo komt er een einde aan de heerschappij van de zogenaamde 'Grote 4' - naast de Serviër ook nog Rafael Nadal, Roger Federer en Andy Murray - die de top van het mondiale mannentennis sinds 2004 domineerden.

Als halvefinalist in Acapulco, waar hij net als in de finale van de Australian Open werd verslagen door Rafael Nadal, profiteerde de 26-jarige Rus van de nederlaag van Novak Djokovic in de kwartfinales van het toernooi van Dubai. De 34-jarige Serviër, die voor de eerste Grand Slam van het jaar gedwongen moest passen omdat hij niet was gevaccineerd tegen het coronavirus, stond een recordaantal van 361 weken op de eerste plaats van de ATP-ranglijst.

Achter de twee blijft de Duitser Alexander Zverev, die vorige week zichzelf negatief deed opmerken toen hij op het toernooi van Acapulco werd gediskwalificeerd nadat hij tijdens bij een dubbelduel met zijn racket op de scheidsrechtersstoel sloeg, op nummer drie, net voor Nadal, die een plaats opschuift. De Spanjaard, die in Acapulco zijn derde toernooi van het jaar won na Melbourne en de Australian Open, is op 35-jarige leeftijd bezig aan de beste seizoensstart van zijn carrière en is nog ongeslagen in 2022.

Minder goed nieuws is er opnieuw voor David Goffin. De 31-jarige Luikenaar moest in Dubai weer meteen inpakken en zakt twintig plaatsen tot nummer 68. Het is voor het eerst sinds augustus 2014 dat hij niet meer in de top 60 staat. Zijn hoogste notering, nummer 7, bereikte hij eind 2017 na zijn finale op de Masters in Londen waar hij Rafael Nadal en Roger Federer had verslagen.

Zizou Bergs (+5) volgt als tweede Belg op 163. Kimmer Coppejans (+6) is 214e, Ruben Bemelmans (+17) 278e.

