Daniil Medvedev (ATP 4) heeft voor de eerste keer in zijn carrière de ATP Finale gewonnen. De 24-jarige Rus haalde het in de finale in de Londense O2 Arena na twee uur en 43 minuten tennis in drie sets (4-6, 7-6 (7/2) en 6-4) van de 27-jarige Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 3).

Thiem was vorig jaar ook al verliezend finalist op de ATP Finale. De Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) stak toen de eindzege op zak.

Thiem en Medvedev baarden in de halve finales opzien met overwinningen op respectievelijk de Serviër Novak Djokovic (ATP 1) en de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2). In een spannende finale zondag trok Medvedev uiteindelijk het laken naar zich toe. Hij besluit 2020 met de grootste overwinning in zijn carrière. Het is voor de Rus zijn negende titel in vijftien finales.

Hij won vijf wedstrijden op rij in de ATP Finale.

In 2020 won hij tot voor vandaag enkel het toernooi van Parijs, twee weken geleden. Vorig jaar was hij goed voor liefst negen finales. Vier toernooien (Sofia, Cincinnati, Sint-Petersburg en Shanghai) schreef hij op zijn naam. In de finale van de US Open moest hij het onderspit delven tegen Rafael Nadal.

Roger Federer is nog steeds recordhouder op de ATP Finals met in totaal zes overwinningen (2003, 2004, 2006, 2007, 2010 en 2011). De 39-jarige Zwitser speelde wegens een knieblessure niet sinds de hervatting na de corona-onderbreking en keert pas volgend jaar terug op de baan.

Medvedev won de laatste editie in Londen van de ATP Finale. Vanaf volgend jaar tot en met 2025 verhuist het evenement naar Turijn.

