Stade Roland Garros, in de schaduw van de Porte d'Auteuil, werd in een nieuw en ruimer zittend jasje gestoken.

De organisatoren van Roland Garros, net als die van de andere drie grandslamtoernooien, hebben ook dit jaar het prijzengeld gevoelig opgetrokken. Voor de winnaar en winnares in het enkelspel ligt in Parijs 2,4 miljoen euro klaar, nog altijd iets minder dan in de andere drie grand slams. Wimbledon blijft met 2,6 miljoen nog enigszins in de buurt, in de Australian Open (2,9)...