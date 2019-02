Mertens na eindoverwinning in Doha: 'Dit is waarvoor je tennis speelt'

'Dit is waarvoor je tennis speelt, om speelsters uit de top tien te verslagen, om dit soort titels te winnen', zegt Mertens. 'Ik ben zeer tevreden over de manier waarop ik deze week heb gespeeld, over het proces. Ik speelde minder goed in het begin, maar daarna verbeterde het beetje bij beetje. Dat ik twee speelsters uit de top tien heb verslagen (Kiki Bertens en Angelique Kerber, nvdr.) heeft me veel vertrouwen gegeven. Ik ben erin blijven geloven dat ik dit kon.'

Het is de vijfde toernooiwinst voor Mertens. Ze moest wel twee keer beroep doen op haar coach, de Australiër David Taylor, en op de kinesist van de WTA. 'Hij zei me om positief te blijven, in de wedstrijd te blijven, dat ik het verdiende om in de finale te staan na het tennis dat ik deze week heb gebracht', zegt Mertens, die zich desondanks niet zenuwachtig voelde. 'Hij zei me om agressief te zijn, niet te wijken, haar niet te laten spelen. Dat was de belangrijkste raad. Blijven versnellen, haar laten lopen, sommige punten met een volley afwerken. De kinesist plaatste een tape op de rug om die te blokkeren. Ze sloeg echt zeer goed de bal, zeer clean. Maar ik bleef vechten. Het was zeer moeilijk om mijn service te behouden, vooral in de eerste set, maar ik bleef positief.'