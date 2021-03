Elise Mertens (WTA 17) is maandag gestrand in de achtste finales van het WTA 1000-toernooi in Miami. De 25-jarige Limburgse had tegen topspeelster Naomi Osaka (WTA 2) last van een opspelende blessure, zei ze achteraf.

Ze verloor met 6-3 en 6-3.

'Ik heb niet mijn beste spel gespeeld', zei Mertens. 'Of ik heb mijn beste spel niet kunnen spelen door nieuwe last aan de borstspier. Vooral bij de opslag was de impact groot.'

Mertens gaf toe dat ze te veel fouten maakte in het begin. 'Wellicht omdat ik te veel risico nam. Daarna begon ik beter mijn ritme te vinden en kon ik haar harder laten werken om punten te winnen', legde ze uit.

De Japanse won uiteindelijk wel gemakkelijk. Voor ze het terrein opkwam, had Mertens naar eigen zeggen geen pijn. 'Ik had wel iets vreemds gevoeld twee dagen geleden, maar zonder meer. Het is na enkele games begonnen en werd erger naarmate de wedstrijd vorderde.' Uiteindelijk vroeg ze een medische pauze. 'Ik hoopte dat het beter zou gaan met tape, maar helaas was dat niet het geval.'

Ze verloor met 6-3 en 6-3.'Ik heb niet mijn beste spel gespeeld', zei Mertens. 'Of ik heb mijn beste spel niet kunnen spelen door nieuwe last aan de borstspier. Vooral bij de opslag was de impact groot.' Mertens gaf toe dat ze te veel fouten maakte in het begin. 'Wellicht omdat ik te veel risico nam. Daarna begon ik beter mijn ritme te vinden en kon ik haar harder laten werken om punten te winnen', legde ze uit. De Japanse won uiteindelijk wel gemakkelijk. Voor ze het terrein opkwam, had Mertens naar eigen zeggen geen pijn. 'Ik had wel iets vreemds gevoeld twee dagen geleden, maar zonder meer. Het is na enkele games begonnen en werd erger naarmate de wedstrijd vorderde.' Uiteindelijk vroeg ze een medische pauze. 'Ik hoopte dat het beter zou gaan met tape, maar helaas was dat niet het geval.'