De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich geplaatst voor de halve finales op de US Open. Hij won in drie sets van Diego Schwartzman (ATP 21).

De drievoudige toernooiwinnaar (2010, 2013 en 2017) haalde het in de kwartfinales van de Argentijn Schwartzman: 6-4, 7-5 en 6-2 na 2 uur en 47 minuten. Voor Nadal wordt het de 33e halve finale op een grandslamtoernooi in zijn carrière, de achtste op de US Open.

'Een zege in drie sets, maar toch was het lastig', bekende het tweede reekshoofd na de partij. Dat was vooral te wijten aan een hoge foutenlast: de Spanjaard liet liefst 39 fouten noteren. 'In de eerste twee sets verloor ik telkens mijn voorsprong van een break en zag ik hem terugkomen. Ik maakte fouten, al was dat vooral omdat hij goed speelde. Hij is een vechter en staat er op de belangrijke momenten.'

Na de eerdere uitschakelingen van Novak Djokovic (ATP 1) en Roger Federer (ATP 3) is Nadal de enige speler van de Big 3 die op Flushing Meadows in de halve finales staat. Daar wacht Matteo Berrettini (ATP 25) hem op. Voor de Italiaan wordt het de eerste halve finale op een Grand Slam.

'Ik ben vooral blij dat ik in die halve finales sta', zegt El Nino. 'Fysiek voel ik me nog goed. In de derde set ging het even wat minder, naar het einde van de wedstrijd toe vond ik mijn tweede adem. Berrettini is een speler die elke week vooruitgang boekt, dus makkelijk zal het niet worden. Maar wedstrijden zoals die van vanavond geven me wel vertrouwen.'