Real-voorzitter Florentino Pérez wil een match tussen Rafael Nadal en Roger Federer organiseren in het eigen Estadio Santiago Bernabeú.

Genieten nu het nog kan, moet Real-voorzitter Florentino Pérez gedacht hebben. Rafael Nadal (33) en Roger Federer (38) worden stilaan een dagje ouder en dus wil Pérez nog snel een recordwedstrijd tussen beide tenoren organiseren in het eigen Bernabeú. De Real-voorzitter zou Nadal, die een grote fan is van de Koninklijke, al hebben gevraagd en die zou openstaan voor het idee.

Of de wedstrijd nog voor de verbouwing van de voetbaltempel zou plaatsvinden, is niet bekend. Die verbouwing zou zo een half miljoen euro kosten waarbij een uitschuifbaar dak wordt toegevoegd. Het toeschouwersaantal blijft wel hetzelfde.

In het Estadio Santiago Bernabeú is plaats voor zo'n 81.000 supporters wat de confrontatie meteen de meest bezochte tenniswedstrijd ooit zou maken. Het huidige record staat op naam van een landgenote, Kim Clijsters, die het in 2010 in het Koning Boudewijnstadion opnam tegen Serena Williams. Clijsters won toen van Williams met 6-3 en 6-2 voor 35.681 toeschouwers.

Nadal en Federer spelen binnenkort zij aan zij tijdens de Laver Cup en spelen ook volgend jaar een exhibitiewedstrijd in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad, maar dan wel tegen elkaar.