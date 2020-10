Rafael Nadal heeft zich voor de dertiende keer tot gravelkoning in Parijs gekroond. De 34-jarige Spanjaard had in de finale niet te veel moeite met de nummer één van de wereld, Novak Djokovic.

Djokovic verloor na twee uur en 43 minuten tennis in drie sets (6-0, 6-2 en 7-5). Nadal evenaart met zijn twintigste grandslamzege Roger Federer op de eeuwige ranglijst. De Mallorcaan liet in de eerste twee sets van de finale geen spaander heel van de 33-jarige Serviër. In de eerste set gunde Nadal de Serviër geen enkele game (6-0), in de tweede set twee (6-2). In de derde set ging het er wel gelijkopgaand aan toe. Nadal maakte het verschil in de elfde game en kon uitserveren met 7-5.

298 gewonnen sets

Nadal kan op Roland Garros al een tijdje fenomenale cijfers voorleggen. Hij won het gravelgrandslam nu dertien keer. Van zijn 102 wedstrijden in Parijs won hij er 100. Alleen de Zweed Robin Söderling, in 2009 in de achtste finales, en Djokovic, in 2015 in de kwartfinales, slaagden er ooit in de Spanjaard te verslaan op Roland Garros.

Nadal won er nu 298 sets en verloor er slechts 27. Djokovic blijft staan op zeventien grandslamoverwinningen, Roland Garros won hij nog maar één keer: in 2016. Dit was zijn vierde keer als verliezend finalist in Parijs, waarvan drie keer tegen Rafael Nadal.

