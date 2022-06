Tijdens de persconferentie na zijn veertiende eindwinst in Parijs heeft Rafael Nadal alweer stevige vraagtekens bij zijn toekomst geplaatst. Eerder had hij al laten uitschijnen dat het mogelijk zijn laatste Roland Garros was.

De 36-jarige Spanjaard lijdt al meer dan 15 jaar aan het syndroom van Müller-Weiss in zijn linkervoet. Als er daarvoor geen oplossing uit de bus komt, lijkt het einde van zijn carrière nabij. 'Zoals het nu gaat, kan en wil ik niet voortdoen', aldus Nadal. 'Tijdens het toernooi heb ik voor elke wedstrijd meerdere inspuitingen moeten krijgen om de zenuwen in mijn voet te verdoven.'

In volle euforie na zijn overwinning tegen Casper Ruud had Nadal op het gravel laten uitschijnen dat hij toch zou doorgaan. 'Deze titel geeft me energie om door te gaan. Ik zal blijven vechten', verklaarde de inmiddels 22-voudige grandslamwinnaar. 'Ik weet niet wat er in de toekomst kan gebeuren, maar ik ga blijven vechten om te proberen door te gaan', zei Nadal met de trofee in de hand.

Nadal hoopt op beterschap om zo eind juni mee te doen aan Wimbledon. 'Ik wil Wimbledon niet missen. Laten we kijken hoe de behandeling aanslaat en positief blijven. Maar op Wimbledon ga ik mijn voet niet opnieuw verdoven. In die positie wil ik mezelf niet nog eens bevinden.'

