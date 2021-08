Naomi Osaka woonde maandagavond voor het eerst in drie maanden nog eens een (Zoom-)persconferentie bij. De Japanse deed dat voor haar eerste ronde op het WTA 1.000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Osaka hield zich kranig tot ze toch opeens kraakte.

Na een vraag over haar relatie met de media en vervolgens de gebeurtenissen in Haïti moest ze even een pauze nemen. Het ging mis toen een journalist haar vroeg waarom ze weigerde de belangen van de media te dienen, terwijl de media-aandacht haar wel goed van pas kwam. De moderator van de persbabbel wilde de vraag eerst nog afwimpelen, maar Osaka wilde absoluut antwoorden.

'Ik ben heel geïnteresseerd in dit standpunt', zei ze. 'Sinds ik heel jong was, is er al veel media-aandacht rond mijn persoon. Dat komt zowel door mijn geschiedenis als door de manier waarop ik speel. Maar in de eerste plaats ben ik een tennisster. Het is daarom dat mensen geïnteresseerd zijn in mij. Ik kan er niets aan doen dat het feit of ik iets zeg of doe artikels genereert.'

Osaka raakte vervolgens overmand door emoties bij de volgende vraag. Die ging over haar voorbereiding en het feit dat ze besloten had al haar prijzengeld in Cincinnati te schenken aan de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Ze verliet na enkele minuten de zaal. Haar makelaar Stuart Duguid reageerde later nog in een persbericht.

'De pestkop bij de Cincinnati Enquirer (een lokale krant, red.) is de belichaming waarom de relaties tussen spelers en media op dit moment zo beladen zijn', stelde Duguid. 'Iedereen op Zoom zal het erover eens zijn dat zijn agressieve toon helemaal verkeerd was en dat het zijn doel was om te intimideren. Afschuwelijk gedrag.'

Op de Olympische Spelen in Tokio legde Osaka opnieuw verklaringen af in de mixed zone na haar wedstrijden. Voordien koos ze op Roland Garros ervoor om geen persconferenties meer te doen. Na veel kritiek besloot ze na haar overwinning in de eerste ronde in Parijs ervoor niet meer te spelen in de tweede ronde. De persbabbel in Cincinnati was haar eerste persbabbel sinds dat moment.

Naomi Osaka bursts into tears and exits podium while addressing how she has felt since withdrawing from French Open. pic.twitter.com/xBn8XRF8FB — The Shadow League (@ShadowLeague) August 16, 2021

