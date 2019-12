Naomi Osaka gaat in zee met Wim Fissette: 'De beste job in het huidige vrouwentennis'

Serge Fayat Freelancemedewerker van Sportmagazine.be

Groot tennisnieuws. Naomi Osaka, nummer drie op de WTA-ranking, heeft een nieuwe coach gevonden om het seizoen 2020 aan te vatten en het is een Belg: Wim Fissette. De Truienaar (39), voormalig succescoach van Kim Clijsters, zal de 22-jarige Japanse, winnares van de US Open in 2018 en de Australian Open in 2019, begeleiden vanaf het WTA-toernooi in Brisbane op 6 januari. Sport/Voetbalmagazine kon hem exclusief spreken.

Naomi Osaka © Belga Image