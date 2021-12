Naomi Osaka is intussen enkele dagen in Australië. De 24-Japanse bereidt zich voor op de Australian Open (17-30 januari), haar terugkeer in competitie.

De voormalige nummer één van de wereld kwam niet meer in actie sinds de US Open begin september.

Osaka, in 2021 nog de winnares van de Australian Open, kampte het voorbije jaar met terugkerende angstproblemen. Na de US Open besloot ze enkele maanden pauze te nemen.

'Ik ben terug in Australië en kijk er naar uit terug te spelen', zei Osaka donderdag in een video die gepost werd door de organisatoren van de Australian Open. 'Ik ben hier heel gelukkig, iedereen is zo vriendelijk. Het eten is goed, en het weer is mooi. Ik zweet veel (glimlachend).'

Osaka, die nog steeds gecoacht wordt door onze landgenoot Wim Fissette, is ingeschreven voor het WTA-toernooi van Melbourne (3-9 januari), ter voorbereiding op de Australian Open.

De viervoudig grandslamwinnares is momenteel teruggezakt naar de dertiende plaats op de WTA-ranking.

