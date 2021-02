De Japanse Naomi Osaka (WTA 3) heeft zich als eerste speelster geplaatst voor de finale van de Australian Open. Verliezers Serena Williams verliet de persconferentie in tranen en leek te hinten op het einde van haar carrière.

De Japanse haalde het in de halve finale in twee sets van Serena Williams (6-3 en 6-4). De Amerikaanse had gehoopt in Melbourne eindelijk haar 24e Grand Slam te winnen, en zo op gelijke hoogte te komen van de recordhoudster Margaret Court.

Derde reekshoofd Osaka blijft zo op koers om voor de tweede keer de Australian Open te winnen. In 2019 mocht ze de trofee al eens in de lucht steken in Melbourne.

. © Getty Images

In de onderlinge duels tussen Osaka en Williams leidt de Japanse nu met 3-1. De 23-jarige Japanse neemt het in de finales op tegen de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 27) of de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 24). Zij spelen later op donderdag nog. In de achtste finales had de Tsjechische een einde gemaakt aan het toernooi van Elise Mertens (WTA 16). Voor de 24-jarige Muchova wordt het een eerste halve finale op een grandslamtoernooi. De 25-jarige Brady haalde vorig jaar de laatste vier op de US Open.

Osaka won tot dusver drie grandslamtitels (met ook US Open 2018 en 2020).

Serena Williams in tranen

Tijdens de persconferentie achteraf barstte de diep ontgoochelde Amerikaanse in tranen uit. De 39-jarige Williams toonde in Melbourne de voorbije wedstrijden een uitstekend vormpeil en leek op weg om, na vier jaar wachten, een 24e grandslamzege binnen te halen en zo recordhoudster Margaret Court te evenaren. Maar Osaka was in de halve eindstrijd met 6-3 en 6-4 een maat te groot.

Op de vraag of de zenuwen haar parten speelde, zei Williams dat ze 'niet nerveus was, maar zoveel fouten had gemaakt'. 'Ik had 5-0 kunnen voorstaan, maar ik maakte zoveel fouten dat ..', waarna haar antwoord stokte.

Bij het verlaten van het terrein, plaatste Williams bij het zwaaien naar het publiek de hand op het hart alsof ze vaarwel zegde. 'Ik weet het niet', reageerde ze. 'Als ik op een dag afscheid neem, zal ik het aan niemand zeggen', vertelde ze met een flauw glimlachje om de lippen.

Toen Williams vervolgens werd gevraagd of ze wist waarom haar foutenlast zo hoog was geweest, antwoordde ze kort 'ik weet het niet, het is voorbij'. Daarop verliet een geëmotioneerde Williams in tranen de zaal.

De Japanse haalde het in de halve finale in twee sets van Serena Williams (6-3 en 6-4). De Amerikaanse had gehoopt in Melbourne eindelijk haar 24e Grand Slam te winnen, en zo op gelijke hoogte te komen van de recordhoudster Margaret Court. Derde reekshoofd Osaka blijft zo op koers om voor de tweede keer de Australian Open te winnen. In 2019 mocht ze de trofee al eens in de lucht steken in Melbourne. In de onderlinge duels tussen Osaka en Williams leidt de Japanse nu met 3-1. De 23-jarige Japanse neemt het in de finales op tegen de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 27) of de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 24). Zij spelen later op donderdag nog. In de achtste finales had de Tsjechische een einde gemaakt aan het toernooi van Elise Mertens (WTA 16). Voor de 24-jarige Muchova wordt het een eerste halve finale op een grandslamtoernooi. De 25-jarige Brady haalde vorig jaar de laatste vier op de US Open. Osaka won tot dusver drie grandslamtitels (met ook US Open 2018 en 2020). Tijdens de persconferentie achteraf barstte de diep ontgoochelde Amerikaanse in tranen uit. De 39-jarige Williams toonde in Melbourne de voorbije wedstrijden een uitstekend vormpeil en leek op weg om, na vier jaar wachten, een 24e grandslamzege binnen te halen en zo recordhoudster Margaret Court te evenaren. Maar Osaka was in de halve eindstrijd met 6-3 en 6-4 een maat te groot. Op de vraag of de zenuwen haar parten speelde, zei Williams dat ze 'niet nerveus was, maar zoveel fouten had gemaakt'. 'Ik had 5-0 kunnen voorstaan, maar ik maakte zoveel fouten dat ..', waarna haar antwoord stokte. Bij het verlaten van het terrein, plaatste Williams bij het zwaaien naar het publiek de hand op het hart alsof ze vaarwel zegde. 'Ik weet het niet', reageerde ze. 'Als ik op een dag afscheid neem, zal ik het aan niemand zeggen', vertelde ze met een flauw glimlachje om de lippen. Toen Williams vervolgens werd gevraagd of ze wist waarom haar foutenlast zo hoog was geweest, antwoordde ze kort 'ik weet het niet, het is voorbij'. Daarop verliet een geëmotioneerde Williams in tranen de zaal.